с чего всё началось

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей. Утвержденная мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате.

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

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Футбол ЦСКА ведет переговоры с форвардом «Оренбурга» Деспотовичем Отмечалось, что представители турецкого клуба уже провели переговоры с агентом форварда.

Происшествия Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие 27 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит ходатайства председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды. 901

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 74

Футбол Вердер — Байер 0:0 (1-й тайм) 18 мая состоится матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Байер» и «Вердер».

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Гаджеты На рендерах показали компактный iPhone 12 По сообщениям инсайдеров в новой серии будет 4 гаджета: iPhone 12 с экраном в 5,4 дюйма, iPhone 12 и iPhone 12 Pro с дисплеями по 6,1 дюйму и самый большой iPhone 12 Pro Max — 6,7 дюймов. 4

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Политика Путин проведет совещание по доплатам медикам Президент России Владимир Путин 19 мая проведет совещание с главами регионов и правительством страны по вопросу предоставления стимулирующих выплат медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. 34

Экономика Рекордная распродажа американского госдолга Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 269