с чего всё началось

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей. Утвержденная мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате.

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Общество Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник. 2,9K

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Экономика Аэропортам заплатят за потерянных пассажиров Правительство компенсирует им по 195,4 руб. на человека Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 руб. на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года. 5

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 303

Общество Названо число незаконных свалок в России Куратор мусорной реформы в России — Российский экологический оператор (РЭО) — назвал число работающих незаконных свалок.

Политика В партии Порошенко назвали скандальные записи «российской провокацией» Киев, 20 мая 2020, 09:43 — REGNUM Обнародованные записи переговоров, в которых мог участвовать экс-президент Украины Пётр Порошенко и высшие чиновники США, являются «российской провокацией», заявили в партии Порошенко «Европейская солидарность» в эфире принадлежащего Порошенко «Пятого канала». 56

Экономика Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель Повседневные расходы жителей России на неделе с 11 по 17 мая выросли на 5,6% в сравнении с показателями предыдущей недели.

Хоккей «HockeyBuzz» не включил Овечкина в символическую сборную России Стоит отметить, что не включённый в символическую команду Александр Овечкин на протяжении длительного времени является капитаном «Вашингтона».

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 3,1K

Здоровье Прокуратура в Оренбуржье вмешалась в ситуацию с выплатами медикам Надзорное ведомство в Оренбургской области выявило значительное количество нарушений при выплатах, обещанным Президентом медработникам в связи с особыми условиями труда. 1

Общество В Подмосковье за сутки выявлено 898 случаев заражения коронавирусом Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 898 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Гаджеты Процессоры Ryzen 4000 будут работать с чипсетами X370 и X470 По информации инсайдера, который на своем канале в Twitter всегда публикует проверенные данные, для системных плат на чипсете X370 разработают бета-версию BIOS, обеспечивающую сопряжение с Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3. 7

Экономика Банки попросили ЦБ отсрочить обязательное подключение к СБП Кредитные организации обратились к ЦБ с просьбой подумать о переносе срока обязательного подключения к Системе быстрых платежей (СБП).

Общество В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева. 12