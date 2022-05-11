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Правительство утвердило перечень иностранных компаний, попавших под ответные санкции

Правительство России утвердило
 перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры.
РИА Новости
В список вошла 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура.
ТАСС
В список попали в основном бывшие «дочки» «Газпрома», включая Gazprom Germania.
РБК
В частности, в российском санкционном списке - компании Gazprom Germania GmbH, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA Inc, Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ.
ТАСС

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