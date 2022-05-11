РИА НовостиПравительство утвердило перечень иностранных компаний, попавших под ответные санкцииПравительство России утвердило перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры.РИА НовостиВ список вошла 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура.ТАССВ список попали в основном бывшие «дочки» «Газпрома», включая Gazprom Germania.РБКВ частности, в российском санкционном списке - компании Gazprom Germania GmbH, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA Inc, Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ.ТАССЧитать далееСвернутьФорпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападВечерняя МоскваНовый ДеньГазета.RuREGNUMПодробнее о событииМихаил Мишустин применил меры к 31 компании из-за рубежаРоссийская газета17:10Правительство утвердило перечень иностранных компаний, попавших под ответные санкцииРИА Новостивчера в 13:16Под ответные санкции России попала 31 компания ЕС и СШАИзвестиявчера в 12:49Правительство РФ утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкцииКоммерсантъвчера в 12:58Кабмин России утвердил перечень иностранных компаний, подпавших под ответные санкцииRT на русскомвчера в 12:55Кабмин России утвердил санкции в отношении 31 компании из ЕС, США, Британии и СингапураГазета.Ruвчера в 13:05Под ответные санкции России подпала 31 энергокомпанияТАССвчера в 12:43Показать ещёОценить2,2KПоделиться