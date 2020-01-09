с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.

Политика В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Здоровье Путина просят отправить в отставку главу саратовского минздрава Руководитель отделения профсоюза "Альянс врачей" в Саратовской области Ирина Климентова опубликовала петицию на Change.org, в которой обращается к президенту России Владимиру Путину с требованием отправить министра Наталью Мазину в отставку.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Политика Юристы в Ираке потребовали изъять у посольства США участок земли Группа иракских юристов потребовала от посольства США в Багдаде вернуть территорию в центре столицы площадью свыше 16 гектаров, так как считает ее незаконно присвоенной, говорится в полученном РИА Новости обращении.

Экономика Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии «В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Политика Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани для "усиления сотрудничества" в расследовании авиакатастрофы близ Тегерана.

Происшествия В Саратовской области ребенок случайно застрелил отца из ружья Пятилетний мальчик в селе Ивантеевка Саратовской области, по предварительным данным, случайно застрелил из ружья отца, который решил продемонстрировать свой арсенал сыну, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.

Происшествия Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.

Политика В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране Как заявил РИА Новости Ареф Али Найед, посланник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани, это может произойти, если впоследствии Правительство национального согласия (ПНС) мирно передаст оставшиеся районы Триполи "законному и должным образом избранному парламенту Ливии и подконтрольной ему Ливийской национальной армии (ЛНА)".