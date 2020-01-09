с чего всё началось

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская не верит в возвращение бывшей жены Джигарханяна Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не верит в идиллическое воссоединение 84-летнего актера с Татьяной Власовой, с которой он прожил в браке почти 50 лет.

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Финансы Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.

Армия и оружие Армия Хафтара ввела бесполетную зону над Триполи Генерал Ахмед аль-Мисмари сообщил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ввела бесполетную зону над всей территорией Триполи, в том числе над единственным действующим аэропортом Митига.

Происшествия Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.

Экономика Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2% «На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Политика На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ В ноябре 2019 года агентство "Украинские новости" сообщило, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить уголовное дело по факту возможной госизмены, злоупотребления властью, взяточничества и других нарушений главы Службы безопасности Баканова.

Космос Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.