Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости02:16
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Шоу-бизнес
Андрей Губин никогда не вернется на сцену
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента
Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко рассекретили пол будущего ребенка
Модель Анастасия Костенко находится на солидном месяце беременности.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская не верит в возвращение бывшей жены Джигарханяна
Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не верит в идиллическое воссоединение 84-летнего актера с Татьяной Власовой, с которой он прожил в браке почти 50 лет.
Армия и оружие
Опубликовано видео последствий обстрела американской базы в Ираке
В Сети появились кадры, на которых видны последствия ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Армия и оружие
Армия Хафтара ввела бесполетную зону над Триполи
Генерал Ахмед аль-Мисмари сообщил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ввела бесполетную зону над всей территорией Триполи, в том числе над единственным действующим аэропортом Митига.
Происшествия
Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать
В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
Политика
Роухани заявил, что Иран стремится к укреплению ядерной сделки
"Иран наряду с Европой стремится к установлению стабильности в регионе и укреплению ядерной сделки", - приводит слова президента его пресс-служба.
Футбол
Алькантара покинет сборы «Баварии» из-за родов жены
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара покинет тренировочные сборы клуба в Катаре, чтобы поддержать жену во время родов.
Экономика
Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%
«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
В ноябре 2019 года агентство "Украинские новости" сообщило, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить уголовное дело по факту возможной госизмены, злоупотребления властью, взяточничества и других нарушений главы Службы безопасности Баканова.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Происшествия
Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Общество
СМИ сообщили, что народный артист Геннадий Юхтин попал в больницу
Народный артист России Геннадий Юхтин оказался в одной из столичных больниц.
Теннис
Хачанов вывел сборную России вперёд в матче с Аргентиной на ATP Cup
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Гидо Пельей в первой четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Авто
Росстандарт разработает ГОСТ для отзыва автомобилей
Росстандарт пообещал в 2020 году подготовить и утвердить специальный ГОСТ для отзыва автомобилей.