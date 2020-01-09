Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

В России утвердили план новой приватизации

Lenta.ru02:50

Медведев утвердил план и направления приватизации федерального имущества

Парламентская газета01:11

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости02:16

План приватизации в 2020-2022 гг.: РФ сохранит за собой 75%+1 акция Совкомфлота, 50%+1 акция ВТБ

Финмаркет02:12

В России приостановили приватизацию ФГУПов

REGNUM02:26

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАСС01:14

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Газета.Ru02:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
Армия и оружие

NRK (Норвегия): новое российское оружие, судя по всему, не остановить (NRK)

Россия развернула оружие, направленное непосредственно на США. Остановить эту ракету не в состоянии ни одна из известных систем защиты.
ИноСМИ вчера в 16:14
Происшествия

В Тегеране рассказали, что украинский Boeing загорелся ещё в воздухе

REGNUM 01:40
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Известия вчера в 15:38
Общество

После заявления Трампа по Ирану нефть WTI подешевела

В среду, 8 января, после речи американского президента Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном цена техасской светлой нефти (WTI) опустилась до 60 долларов за баррель.
Комсомольская правда вчера в 13:44
Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды

РИА Новости 00:27
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета вчера в 01:55
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в продаже наркотиков в интернете

Известия 02:19
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом

Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Pravda.Ru 00:50
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Российская газета 02:31
Происшествия

Срочник Шамсутдинов попросил прощения в открытом письме

REGNUM 02:38
Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Известия 02:20
Футбол

«Реал» разгромил «Валенсию». И вышел в финал Суперкубка Испании

Матч ТВ вчера в 15:56
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Транспорт

В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права

Экзамен на права изменился в России с началом 2020 года.
Lenta.ru 01:08
Шоу-бизнес

Джастин Бибер страдает болезнью Лайма

Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
News.ru вчера в 17:24
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей

В публикации говорится, что китайский веслонос - лишь один из примеров стремительно исчезающей фауны реки Янцзы.
Российская газета 01:04
Происшествия

Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
РИА Новости вчера в 18:17
Технологии

«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:36
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

RT на русском 02:52
Происшествия

В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП

В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
РБК 02:38
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 00:35
Хоккей

Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Sport24.ru вчера в 07:34
Политика

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Коммерсантъ вчера в 10:06
Происшествия

На Украине чиновницу ранили из арбалета

Известия вчера в 21:57
Армия и оружие

Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.
REGNUM 00:29
Технологии

Twitter позволит ограничить число ответов на твит

В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.
Российская газета 02:24
Общество

Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
Известия вчера в 20:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное