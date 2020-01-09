с чего всё началось

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

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Политика Постпред Ирана объяснил невозможность переговоров с США Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, что республика не может принять предложение Вашингтона о сотрудничестве до тех пор, пока действуют санкции США.

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Происшествия У жителя Петербурга нашли на балконе мумию По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.

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Технологии «Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи «Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Здоровье Названа причина вспышки пневмонии в Китае Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.