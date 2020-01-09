Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости02:16
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Общество
В Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
Армия и оружие
Иран предупредил о «более жесткой мести» в адрес США
Иран в ближайшем будущем «более жестко» отомстит США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Политика
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Авто
Цены на автомобили в России взлетели
С начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов в зависимости от стоимости, модели и комплектации.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
Открытое письмо: Шамсутдинов попросил прощения у семей своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в прошлом году восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо семьям своих жертв.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
Общество
Российский газ из «Северного потока-2» дошёл в ФРГ иным путём
Западные санкции, испугавшие соучредителей и смежников проекта "Северный поток-2", не оставили Германию без российского голубого топлива.
Наука
Ученые: Наследственность влияет на способность организма сжигать жир
Ученые сообщили, что в организмах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, нет существенных отличий в сжигании жира при нагрузках и в состоянии покоя.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Общество
Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Политика
Постпред Ирана объяснил невозможность переговоров с США
Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, что республика не может принять предложение Вашингтона о сотрудничестве до тех пор, пока действуют санкции США.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся незначительно - до 2,5 процента.
Происшествия
В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня
Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
Энергетика
Мировые цены на нефть заметно снизились по итогам торгов среды
Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 3,09 доллара и составили 59,61 доллара за баррель.
Транспорт
В ГИБДД напомнили об изменениях в правилах сдачи экзамена на права
Сдавать экзамены на получение водительских прав в 2020 году будущие автолюбители в России начнёт по-новому.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Хоккей
«Даллас» одержал победу в матче с «Лос-Анджелесом»
«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Джейми Бенн и Блэйк Комо.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности фастфуда для здоровья
Промышленные трансжиры в большом количестве содержатся в картошке фри, гамбургерах, жареной курице, рыбе и других продуктах, подаваемых в ресторанах быстрого питания.
Технологии
«Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи
«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Происшествия
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
Футбол
«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео
«Малага» отстранила главного тренера Виктора Санчеса от работы, так как в Сеть попало видео с его членом.