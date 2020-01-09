Экономика
КоммерсантъОпубликован план приватизации на 2020–2022 годы
Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
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Федеральные власти хотят приватизировать строителя ТЭЦ-1 и заброшенную мореходку
Сахалин.Инфовчера в 19:14
Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
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Гаджеты
Компания Apple зарегистрировала патент на устройство Pencil
Компания Apple оформила патент на устройство Pencil.
Авто
В Германии продают недорого 34 военных Mercedes-Benz G-класса
Ранее сообщалось, что компания Sony представила свой электромобиль.
Наука
Сначала Го - потом весь мир: Китай достигнет мирового господства через ИИ?
Количество потенциальных позиций на доске в игре Го обычно оценивается в 10 - это больше, чем количество атомов во вселенной.
Армия и оружие
Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море
Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека
Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Космос
Названы два способа двигать Солнце
Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Наука
Физики разобрались в сгибании спагетти во время приготовления
Физики из США продемонстрировали, каким образом спагетти становятся мягкими во время приготовления.
Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, об этом говорится в заявлении ЛНА.
Биатлон
Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Политика
Один из создателей игры World of Tanks создаст политическую партию
Вячеслав Макаров, являющийся директором по игре World of Tanks сообщил что собирается создать политическую партию.
Технологии
Пользователям Windows 7 предложили аналогичную ОС
Скоро 14 января, а значит прекратится официальная поддержка Windows 7. В этот день Microsoft выпустит финальное обновление, а дальше будет доступна платная подписка и только для корпоративных пользователей.
Политика
WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти
Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Общество
Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными
Профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван сообщил, что большинство граждан Канады иранского происхождения, находившихся на борту сбитого под Тегераном украинского самолета, были учеными и студентами престижных канадских вузов.
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Армия и оружие
Британия захотела ослабить свою зависимость от США
Великобритания должна уменьшить свою зависимость от США в военной сфере, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
Авто
В Сети появились первые изображения новой Skoda Octavia RS
В 2020 году Skoda выпустит сразу несколько новых модификаций на базе модели Octavia четвертого поколения, и особый интерес, безусловно, вызывает «горячая» RS-версия.
Здоровье
Названы способы предотвращения рака желудка
Как пишет «АиФ», чтобы вовремя выявить рак желудка, важно регулярно проходить обследования, а также обращаться к врачам при обнаружении таких симптомов, как появление чувства вздутия после еды, быстрое насыщение при малом потреблении пищи, постоянная изжога, тошнота без причин, боли в области живота, резкая потеря веса, постоянное расстройство желудка, чувство усталости, рвота после еды.
Происшествия
Московский депутат сообщил о нападении на его жену
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Посла Британии в Иране задержали на несколько часов на акции протеста
Иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра из-за его участия в акции протеста в Тегеране.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Экономика
«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Отмечается, что в 2019 году только три банка из топ-30 продолжали выдавать POS-займы: "Тинькофф", Почта банк и "Хоум кредит" банк.
Финансы
Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях
Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
Спорт
Конькобежец Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 500 м
Россиянин Павел Кулижников занял первое место на дистанции 500 м на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
Космос
Первый метеоритный дождь обрушился на Землю в 2020 году
В микроблоге CNN в Твиттере отмечают: "Астронавт НАСА Кристина Кох опубликовала ослепительное изображение Квадрантидного метеорного дождя-первого метеорного дождя 2020 года-с твитом, в котором говорится, что падающие звезды можно увидеть из космоса".