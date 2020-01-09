Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОпубликован план приватизации на 2020–2022 годы

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.
Читать в источнике
Комментировать1125
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новости09 января в 02:16

Подробнее о событии

Федеральные власти хотят приватизировать строителя ТЭЦ-1 и заброшенную мореходку

Сахалин.Инфовчера в 19:14

Эксперты оценили план приватизации, утвержденный правительством

Газета.Ru09 января в 10:18

Что правительство намерено приватизировать в ближайшие три года

RT на русском09 января в 11:41

В план приватизации госактивов вошли ФГУП и десять объектов в Удмуртии

REGNUMвчера в 14:02

Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка

Парламентская газета09 января в 08:39

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости09 января в 02:16

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАСС09 января в 01:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Гаджеты

Компания Apple зарегистрировала патент на устройство Pencil

Компания Apple оформила патент на устройство Pencil.
Дни24 04:21
Авто

В Германии продают недорого 34 военных Mercedes-Benz G-класса

Ранее сообщалось, что компания Sony представила свой электромобиль.
ToDay News Ufa 17:57
Наука

Сначала Го - потом весь мир: Китай достигнет мирового господства через ИИ?

Количество потенциальных позиций на доске в игре Го обычно оценивается в 10 - это больше, чем количество атомов во вселенной.
Ежедневные Новости Владивостока 09 января в 13:41
Политика

Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

Коммерсантъ 06:04
Армия и оружие

Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море

Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Политическая Экспертиза вчера в 02:05
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека

Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
РИА Новости 04:09
Космос

Названы два способа двигать Солнце

Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Популярная механика 09 января в 19:02
Наука

Физики разобрались в сгибании спагетти во время приготовления

Физики из США продемонстрировали, каким образом спагетти становятся мягкими во время приготовления.
N+1 вчера в 07:20
Политика

Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, об этом говорится в заявлении ЛНА.
РИА Новости 16:45
Биатлон

Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Российская газета 11:07
Происшествия

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 15:16
Политика

Один из создателей игры World of Tanks создаст политическую партию

Вячеслав Макаров, являющийся директором по игре World of Tanks сообщил что собирается создать политическую партию.
Интересная Россия вчера в 03:37
Технологии

Пользователям Windows 7 предложили аналогичную ОС

Скоро 14 января, а значит прекратится официальная поддержка Windows 7. В этот день Microsoft выпустит финальное обновление, а дальше будет доступна платная подписка и только для корпоративных пользователей.
The GEEK 05:28
Политика

WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти

Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.
RT на русском 19:50
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости 01:34
Общество

Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными

Профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван сообщил, что большинство граждан Канады иранского происхождения, находившихся на борту сбитого под Тегераном украинского самолета, были учеными и студентами престижных канадских вузов.
Ридус 11:59
Кино

Появились кадры из нового «Аватара»

Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Sibnet Новости 09 января в 23:20
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv вчера в 08:09
Армия и оружие

Британия захотела ослабить свою зависимость от США

Великобритания должна уменьшить свою зависимость от США в военной сфере, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
Взгляд.ру 19:22
Авто

В Сети появились первые изображения новой Skoda Octavia RS

В 2020 году Skoda выпустит сразу несколько новых модификаций на базе модели Octavia четвертого поколения, и особый интерес, безусловно, вызывает «горячая» RS-версия.
Автоновости дня вчера в 06:26
Здоровье

Названы способы предотвращения рака желудка

Как пишет «АиФ», чтобы вовремя выявить рак желудка, важно регулярно проходить обследования, а также обращаться к врачам при обнаружении таких симптомов, как появление чувства вздутия после еды, быстрое насыщение при малом потреблении пищи, постоянная изжога, тошнота без причин, боли в области живота, резкая потеря веса, постоянное расстройство желудка, чувство усталости, рвота после еды.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

Московский депутат сообщил о нападении на его жену

РИА Новости 09:51
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 10:34
Политика

Посла Британии в Иране задержали на несколько часов на акции протеста

Иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра из-за его участия в акции протеста в Тегеране.
ТАСС 17:33
Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Ведомости 08:20
Политика

Антонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне

РИА Новости 15:06
Экономика

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Отмечается, что в 2019 году только три банка из топ-30 продолжали выдавать POS-займы: "Тинькофф", Почта банк и "Хоум кредит" банк.
ТАСС 19:02
Финансы

Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
ТАСС вчера в 11:10
Спорт

Конькобежец Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 500 м

Россиянин Павел Кулижников занял первое место на дистанции 500 м на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
RT на русском 08:35
Космос

Первый метеоритный дождь обрушился на Землю в 2020 году

В микроблоге CNN в Твиттере отмечают: "Астронавт НАСА Кристина Кох опубликовала ослепительное изображение Квадрантидного метеорного дождя-первого метеорного дождя 2020 года-с твитом, в котором говорится, что падающие звезды можно увидеть из космоса".
SM News 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное