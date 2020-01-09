с чего всё началось

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.

Общество Названо число россиян, посмотревших новогоднее обращение Путина Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% граждан в возрасте от 4 лет, пишет Интерфакс со ссылкой на данные, представленные компанией Mediascope.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Наука В США снизился уровень антидепрессантов и антибиотиков в сточных водах Исследование семи станций очистки сточных вод на востоке США показало рекордно низкий уровень препаратов в воде — в первую очередь антибиотиков и антидепрессантов.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Армия и оружие Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

Шоу-бизнес Брэд Питт впервые прокомментировал свои отношения с Дженнифер Энистон Брэд намекнул на то, что стоило ему только появиться на дне рождения Энистон в феврале прошлого года и на ее предрождественской вечеринке, как все заговорили о возобновлении их романа.

Общество Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.

Спорт WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.