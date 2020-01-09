Экономика
Lenta.ruВ России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить1178
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости02:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета08:39
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Общество
Названо число россиян, посмотревших новогоднее обращение Путина
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% граждан в возрасте от 4 лет, пишет Интерфакс со ссылкой на данные, представленные компанией Mediascope.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали
Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.
Футбол
Малафеев и Дзюба попали в сборную «Зенита» по итогам десятилетия
Политика
Джонсон оценил вероятность вины Ирана в крушении украинского самолета
Есть «большой объем информации», согласно которой украинский самолет сбит иранской ракетой, заявил глава британского правительства Борис Джонсон.
Политика
Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing
Власти Ирана отрицают, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит ракетой.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Футбол
Кейн из-за травмы выбыл до апреля
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил травму в матче 21-го тура АПЛ с "Саутгемптоном".
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Наука
В США снизился уровень антидепрессантов и антибиотиков в сточных водах
Исследование семи станций очистки сточных вод на востоке США показало рекордно низкий уровень препаратов в воде — в первую очередь антибиотиков и антидепрессантов.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
Парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Армия и оружие
Версия Запада: украинский «Боинг» сбила иранская ракета
Поскольку никаких ЗРК, помимо иранских, в поблизости быть не может, американцы делают вывод, что тот «Боинг» как раз Исламская Республика и сбила.
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые прокомментировал свои отношения с Дженнифер Энистон
Брэд намекнул на то, что стоило ему только появиться на дне рождения Энистон в феврале прошлого года и на ее предрождественской вечеринке, как все заговорили о возобновлении их романа.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Общество
Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению
Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
Общество
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
Футбол
«Спартак» показал первый гол Дж. Ларссона за сборную Швеции
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала гол нападающего команды Джордана Ларссона, который впервые отличился за сборную Швеции.
Происшествия
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена
Происшествия
В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП
"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
Кино
Вспомнить все: лучшие игры 2019 года
Геймеры могут считать 2019 год удачным — он выдался урожайным на яркие проекты, которые вызывают сильные эмоции и оставляют приятное «послевкусие».