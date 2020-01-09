с чего всё началось

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

Политика Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Омана, выразив им свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Политика Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2» Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначил сроки возможного запуска «Северного потока-2» с учетом введенных в конце минувшего года санкций США, передает корреспондент РБК.

Происшествия Хлопок газа произошел на заводе под Белгородом Не менее пяти человек пострадали при хлопке газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, сообщили 11 января в экстренных службах.

Общество В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» заявила, что в школьных аттестатах по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура могут появиться оценки зачёт и незачёт.

Общество Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».

Общество Британского посла задержали за организацию протестов в Тегеране Посла Великобритании в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в протестах в Тегеране 11 января 2020 года.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Происшествия В пригороде Стамбула произошло землетрясение В пригороде Стамбула Силиври произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Trhaberler Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр находится в акватории Мраморного моря.

Технологии Apple сканирует все фото в iCloud Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.

Футбол Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.