Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
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Федеральные власти хотят приватизировать строителя ТЭЦ-1 и заброшенную мореходку
Сахалин.Инфовчера в 19:14
Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
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Политика
Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана
Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Омана, выразив им свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Политика
Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначил сроки возможного запуска «Северного потока-2» с учетом введенных в конце минувшего года санкций США, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Хлопок газа произошел на заводе под Белгородом
Не менее пяти человек пострадали при хлопке газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, сообщили 11 января в экстренных службах.
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» заявила, что в школьных аттестатах по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура могут появиться оценки зачёт и незачёт.
Технологии
«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи
"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Происшествия
Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Футбол
Билялетдинов: Если Кокорин уедет в Европу всем назло, быстро вернётся назад
Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном отъезде нападающего «Зенита» Александра Кокорина в Европу.
Общество
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Армия и оружие
Армия Сирии отбила крупную атаку боевиков-террористов
Как отметил Боренков, правительственные войска смогли отбить натиск боевиков точечным огнем из артиллерии и танков, передает РИА Новости.
Происшествия
Восемь человек погибли из-за шторма на юге США
По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильных штормов, охвативших некоторые районы юга США, передает "Би-би-си".
Армия и оружие
В Нигере при атаке на военный пост погибли 89 человек
89 военнослужащих стали жертвами атаки неизвестных на военную базу в Республике Нигер, пишет Reuters.
Общество
Британского посла задержали за организацию протестов в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в протестах в Тегеране 11 января 2020 года.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
Армия и оружие
В Афганистане при взрыве погибли двое американских военных
Двое военнослужащих США погибли при взрыве бомбы в Афганистане, ещё двое получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на американские вооружённые силы.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новая героиня
В седьмом сезоне популярного сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Авто
Крупнее конкурентов оказался внедорожник Aurus Komendant
В 2022 году стартует производство премиального российского внедорожника Aurus Komendant.
Футбол
Футболисты «Реала» взяли на Суперкубок Испании клюшку для гольфа
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл пропускает Суперкубок Испании из-за респираторной инфекции.
Происшествия
В пригороде Стамбула произошло землетрясение
В пригороде Стамбула Силиври произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Trhaberler Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр находится в акватории Мраморного моря.
Технологии
Apple сканирует все фото в iCloud
Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
Футбол
Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Экономика
В России подорожала аренда квартир
В России в 2019 году аренда жилья подорожала в среднем на 5−7%.
Шоу-бизнес