с чего всё началось

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

Политика Госдеп призвал Иран извиниться за задержание британского посла Госдепартамент США призвал власти Ирана принести извинения за задержание посла Великобритании Роберта Макэра во время протестов в Тегеране.

Авто В России подскочили цены на автомобили Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.

Шоу-бизнес Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.

Общество В школьных аттестатах появится оценка «зачтено» Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

Экономика Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11% Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.

Кино Появились кадры из нового «Аватара» Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.

Происшествия Следком начал проверку после хлопка под Белгородом Доследственная проверка после хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе Белгородской области индицирована сотрудниками Борисовского межрайонного следственного отдела СК РФ, 12 января сообщается на сайте областного Управления Следственного комитета.

Политика WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.

Происшествия Любовник омской школьницы рассказал, как убивал ее мать Во время следственного эксперимента, видео которого опубликовал telegram-канал "Следак шепнул", 18-летний парень рассказал, что спал с 15-летней девушкой на диване и внезапно проснулся из-за того, что его начали тянуть за уши.

Кино Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует Булгакова Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует Булгакова Знаменитый австралийский режиссер намерен снять фильм по роману русского классика.

Общество Пользователи PlayStation выбрали лучшие игры десятилетия В официальном блоге европейского подразделения Sony подвели итоги пользовательского голосования и огласили результаты на звание лучших игр ушедшего десятилетия.

Политика Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, об этом говорится в заявлении ЛНА.

Общество Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».