Экономика
RT на русскомМедведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
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Политика
В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке
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Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Политика
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани
Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов пытались ампутировать ногу пациенту
В Заполярье студентам четвертого курса медвуза доверили провести операцию по ампутации ноги.
Происшествия
В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине
В Италии задержали 59-летнего дальнобойщика из Белоруссии, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего коллегу с Украины.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Общество
Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье
По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
Политика
WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев
США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране.
Общество
Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Политика
Роухани заявил, что Иран сожалеет о сбитом украинском самолете
Президент Ирана Хасан Роухани в субботу выразил сожаления в связи с тем, что вооруженные силы страны по ошибке сбили украинский лайнер, сообщает РИА Новости.
Гаджеты
С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7
С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
Гаджеты
В сети появился свежий тизер нового Samsung Galaxy S20
Напомним, что анонс флагманской линейки Galaxy S20 состоится уже 11 февраля.
Политика
В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет
Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800.
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом
Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Экономика
Система быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Выходившая на телеканале «Россия 1» последние 28 лет программа «Сам себе режиссер» закрыта.
Шоу-бизнес
Дана Борисова помирилась с дочерью, назвавшей ее наркоманкой
Борисова уже помирилась с дочерью, а вот с ее отцом будут суды - телеведущей не понравился спектакль с полицией.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Опасения поклонников подтвердились: принц Гарри и его супруга решили отказаться от выполнения королевских обязанностей.
Общество
Сотрудник Boeing назвал самолет 737 MAХ «спроектированным клоунами»
Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающейся разработки самолета 737 MAX, в том числе, переписку между сотрудниками корпорации.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Хоккей