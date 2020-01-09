с чего всё началось

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Политика Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.

Общество СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.

Общество Умер правивший 50 лет султан Омана Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.

Наука Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Политика Роухани заявил, что Иран сожалеет о сбитом украинском самолете Президент Ирана Хасан Роухани в субботу выразил сожаления в связи с тем, что вооруженные силы страны по ошибке сбили украинский лайнер, сообщает РИА Новости.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Музыка Селена Гомес выпустила новый альбом Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.

Экономика Система быстрых платежей стала платной С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.