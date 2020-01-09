Экономика
RT на русскомМедведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
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Федеральные власти хотят приватизировать строителя ТЭЦ-1 и заброшенную мореходку
Сахалин.Инфо10 января в 19:14
Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
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Космос
Ученые поставили под сомнение существование темной энергии
Самые прямые и надежные доказательства ускорения расширения Вселенной при участии темной энергии дают астрономам измерения расстояния до сверхновых звезд типа Ia для галактик с высоким красным смещением – сдвигом спектральных линий химических элементов в двинноволновую сторону.
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CNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана
Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана.
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Кальяри — Милан 0:2
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в клуб.
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Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
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Путин рассказал об опасности серьезных конфликтов на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке не произойдет крупномасштабных военных конфликтов.
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Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных
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Общество
Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире
Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов.
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В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Происшествия
СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом
Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Экономика
Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Оттаву» с голом Ковальчука в овертайме
Основное время матча закончилось с ничейным результатом 1:1. На гол форварда «Монреаля» Ника Судзуки (9-я минута в большинстве) хозяева ответили шайбой нападающего Дрейка Батерсона (55-я).
Здоровье
Удивительные факты о похудении
Следует знать, что существуют некоторые факты о похудении, которые точно удивят.
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Барбашёв набрал два очка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Шоу-бизнес
Решетова впервые показала лицо сына от Тимати
Обычно молодая мама предпочитала закрывать лицо ребенка стикерами или смайликами, но наконец показала общественности лицо малыша.
Политика
Токаев назвал признание Ираном вины за сбитый самолёт важным решением
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что признание Ираном вины за сбитый украинский самолёт является важным решением.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Политика
Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучивание персонажей
Герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри Меган Маркл подписала контракт с Disney, она будет озвучивать персонажей в мультфильмах киностудии.
Общество
Что запрещено делать 12 января, в день Анисьи
Люди верили, что если в день Анисьи, в канун старого Нового года, есть свинину, то следующий год обязательно будет удачным в финансовом плане.
Хоккей
МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала
Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Общество
Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Здоровье
В Омске пьяный врач отказался вести прием и уволился
Дежурный врач отделения травматологии на улице Карла Либкнехта в Омске отказался принимать пациентов с переломами и уволился прямо во время смены.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.