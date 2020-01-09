с чего всё началось

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

Происшествия Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.

Общество ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разработает спецпроект, благодаря которому заключенным будет проще трудоустроиться после освобождения.

Происшествия В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.

Общество В Австрии магазины обяжут бесплатно раздавать просроченные продукты В Австрии намерены запретить магазинам выбрасывать просроченные продукты и обязать торговые точки передавать их бесплатно на нужды благотворительных организаций.

Политика На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока» Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Финансы Рубль немного подешевел к доллару и евро Утром в четверг на "Московской бирже" курсы доллара и евро к рублю немного выросли, рубль подешевел, отыгрывая резкое падение мировых цен на нефть в среду вечером.

Происшествия Стала известна судьба сбежавшего в Забайкалье срочника Сбежавшего из воинской части в Забайкалье солдата-срочника Артура Хакимова после обследования в военном госпитале собираются досрочно уволить из армии.

Технологии «Яндекс» собрался стать мобильным оператором Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».