Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости02:16
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Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Wildberries начал продажи в Европе с Польши
Крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries начал продажи в Европе.
Происшествия
Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Общество
В Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
Политика
Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.
Общество
Обнаружена превращающая напиток в яд ошибка при заваривании чая
Немецкие учёные Федерального института оценки рисков (BfR) рассказали, на что следует обращать особое внимание при заваривании чая, сообщает RG.ru.
Политика
Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
Общество
ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разработает спецпроект, благодаря которому заключенным будет проще трудоустроиться после освобождения.
Армия и оружие
В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах
Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Шоу-бизнес
Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
Политика
Зеленский записал видеообращение после крушения самолета в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны после крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Происшествия
В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня
Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
Происшествия
Судостроительный завод эвакуировали в Комсомольске
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Армия и оружие
В «зеленой зоне» Багдада упали две ракеты
Два ракетных снаряда упали в районе «зеленой зоны» столицы Ирака, сообщают СМИ.
Фигурное катание
Максим Траньков: я на распутье, но не сдамся
Общество
Переезд ОСК из Москвы в Петербург обойдется в 1,4 млрд рублей
Переезд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) из Москвы в Петербург обойдется примерно в 1,4 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Алексея Рахманова.
Общество
В Австрии магазины обяжут бесплатно раздавать просроченные продукты
В Австрии намерены запретить магазинам выбрасывать просроченные продукты и обязать торговые точки передавать их бесплатно на нужды благотворительных организаций.
Политика
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Финансы
Рубль немного подешевел к доллару и евро
Утром в четверг на "Московской бирже" курсы доллара и евро к рублю немного выросли, рубль подешевел, отыгрывая резкое падение мировых цен на нефть в среду вечером.
Происшествия
Стала известна судьба сбежавшего в Забайкалье срочника
Сбежавшего из воинской части в Забайкалье солдата-срочника Артура Хакимова после обследования в военном госпитале собираются досрочно уволить из армии.
Технологии
«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Авто
В Сети представили концепт Lada Vesta Premium
Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.