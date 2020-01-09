с чего всё началось

Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Общество Сумма штрафов «Мемориалу» превысила 4 млн рублей Общая сумма штрафов Международному Мемориалу и правозащитному центру "Мемориал" вместе с выписанным в четверг, 9 января, превысила 4 млн рублей.

Общество В Австрии обяжут магазины раздавать просроченные продукты нуждающимся Правительство Австрии намерено законодательно закрепить за продуктовыми магазинами обязанность бесплатно передавать просроченные, но ещё пригодные к употреблению пищевые продукты в пользу благотворительных организаций, а не утилизировать, как ранее.

Общество Wildberries открыла продажи в Европе Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи на первом для него европейском рынке — в Польше, говорится в сообщении компании.

Кино Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за «Джокера» Американский актер Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в кинокартине Тода Филиппса «Джокер», получил статуэтку в номинации «Лучший актер в драматическом фильме».