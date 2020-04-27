Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.В источнике
С чего всё начиналось
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, включенных в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
Rambler News Service вчера в 05:42