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Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
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Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.В источнике
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С чего всё начиналось
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, включенных в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 04:55
Подробнее о событии
alt

Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ru вчера в 10:19
alt

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАСС вчера в 04:51
alt

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Service вчера в 05:42
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