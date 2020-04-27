с чего всё началось

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1,1K

Общество Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. 34

Общество 6411 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах выявили в России за сутки.

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 143

Общество Застрявшие в США российские школьники вернутся на родину Дипломат добавил, что проблема возвращения школьников не будет решена этим рейсом, поскольку посольство еще выясняет точное число российских учеников, которые сейчас находятся в США, их имена и контакты. 133

Политика Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки» Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1

Экономика СКБ-банк ускорит переход в онлайн-формат, оптимизирует офисную сеть В рамках консолидации банковской группы произойдет объединение и оптимизация офисной сети с Газэнергобанком (дочерняя кредитная организация СКБ-банка): отделения будут трансформированы до формата "легкого универсального офиса", основными задачами которого будут консультирование клиентов и подключение к дистанционным сервисам.

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 836

Шоу-бизнес Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ. 34

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2K