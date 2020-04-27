Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, включенных в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.Российская газетавчера в 04:55
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 05:42
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
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Ученые провели исследование и установили запахи, которые активизируют нервные клетки, управляющие обменом жиров.
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Православные оренбуржцы взаперти отмечают Радоницу
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Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»
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В рамках консолидации банковской группы произойдет объединение и оптимизация офисной сети с Газэнергобанком (дочерняя кредитная организация СКБ-банка): отделения будут трансформированы до формата "легкого универсального офиса", основными задачами которого будут консультирование клиентов и подключение к дистанционным сервисам.
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Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
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В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
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