Экономика

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Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ru10:19

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ru07:16

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Факты05:53

Утверждены правила предоставления субсидии на выплату зарплаты

Гарант06:45

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Service05:42

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАСС04:51

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новости04:51
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Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

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Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
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По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
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В Госдуме прокомментировали идею переноса майских праздников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею переноса майских праздников в 2020 году.
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Общество

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Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
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Общество

Работающим гражданам старше 65 лет оформили около 1,4 млн больничных

С 6 по 30 апреля около 1,4 миллионов больничных оформили работающие россияне старше 65 лет.
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Происшествия

В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
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Губернатор: «Нам удается удерживать ситуацию под контролем»

Готовы ввести жесткий режим карантина, если увидим, что ситуация развивается негативно.
ИА Порт Амур 06:15
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Кино

Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
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Политика

Первый и последний. Социологи сравнили рейтинги Мишустина и Медведева

Социологи отмечают, что перед отставкой правительства Медведева (опрос проводился 9-12 января 2020 года) премьеру доверяли 38,3% респондентов, не доверяли – 56,1%.
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Футбол

«Арсенал» лидирует в борьбе за Виллиана

«Арсенал» может подписать контракт с полузащитником «Челси» Виллианом в следующее трансферное окно.
Soccer.ru вчера в 15:33
Общество

Еще 80 военных строителей заразились коронавирусом на Камчатке

Коммерсантъ 06:11
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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Политика

Япония запретила въезд из России из-за коронавируса

В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с пандемией коронавируса.
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Происшествия

СК выявил махинации при строительстве горнолыжного комплекса на Алтае

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«Союзмультфильм» ответил на предложение Японии по правам на Чебурашку

В киностудии "Союзмультфильм" удивились предложению японской компании обсудить условия контракта на использование прав на Чебурашку.
Газета.Ru 13:04
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Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
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Наука

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Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
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Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

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В Алтайском крае подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом

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Общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
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Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
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В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
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Общество

По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай

Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
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WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone

Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

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В Сети появились фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека

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Валуев ответил футболисту Фролову, раскритиковавшему правительство

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