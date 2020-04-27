Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Здоровье
В парке «Патриот» и выставочном центре «Крокус Экспо» создадут 3 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19
Интерфакс - Россия 13:12
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Общество
Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 09:58
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
Происшествия
После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Согласно сообщению, на а улице Хорошева произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате пострадал 69-летний мужчина.
Интерфакс 12:53
Общество
Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:32
Происшествия
Россиян предупредили о грабителях с усыпляющими медицинскими масками
Жители Краснодарского края в соцсетях начали жаловаться на грабителей, которые используют усыпляющие медицинские маски.
Lenta.ru 12:46
Гаджеты
Apple не будет выпускать новые iPhone
TelecomDaily 07:36
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Политика
Белоруссия стала лидером по заболеваемости COVID-19 среди соседей России
Белоруссия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, следует из данных Минздравов стран СНГ.
РИА Новости 10:12
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС 08:07
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Общество
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 6 198 и сейчас составляет 87 147 человек во всех регионах страны.
ТАСС 03:51
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Энергетика
Нефть марки Urals стала дороже Brent
Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media.
Газета.Ru 10:52
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском 25 апреля в 11:09
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
Вильфанд спрогнозировал рекордно жаркий год
Деловое.ТВ 02:37
Религия
В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина
Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
BFM.ru 12:49
Кино
LEGO The Lord of the Rings и LEGO The Hobbit вновь можно купить в Steam
В консольных цифровых магазинах PlayStation и Xbox проекты пока недоступны, и неизвестно, появятся ли они там вообще.
Игромания.ру 08:40
Здоровье
Мариинская больница начала прием больных с коронавирусом
В понедельник, 27 апреля, еще один стационар начал принимать больных с коронавирусом в Петербурге.
Piter.tv 13:10
Общество
Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фроолова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:29
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Общество
Зампред комитета Госдумы по бюджету Шурчанов подтвердил отсутствие президентских доплат младшему персоналу в регионах
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету Шурчанов подтвердил отсутствие президентских доплат младшему персоналу в регионах.
Эхо Москвы 11:01
Общество
Продовольственные магазины начали работать в Липецкой области
Сегодня, 27 апреля, стало известно о том, что в Липецке начали работать непродовольственные магазины.
NewInform 10:14
Общество
Премьер Италии объявил о скором послаблении карантина в стране
Власти приняли решение ослабить карантин в стране, введенный из-за пандемии нового коронавируса.
Народные новости вчера в 17:10
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 13:17
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39