Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек
Лидирующие позиции последние недели занимает США – на страну приходится почти треть всех случаев заражения По состоянию на вечер 27 апреля число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило три миллиона человек.
Союзное Вече 13:37
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Экономика
Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность.
РБК 16:23
Футбол
Форвард «Барселоны» Брейтуэйт: «Не сомневаюсь, что стану одним из лучших бомбардиров Ла Лиги»
Не сомневаюсь, что буду забивать много голов и стану одним из лучших бомбардиров команды и чемпионата.
Sport24.ru 14:16
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Кино
Beat Film Festival покажет фильмы на «КиноПоиск HD»
Российский международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival покажет фильмы своей программы на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».
News.ru 07:04
Общество
Российских водителей предложили штрафовать по-новому
Российских водителей предложили штрафовать по-новому.
Lenta.ru 20:16
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Общество
Чиновник из Польши призвал арестовать активы «Северного потока — 2»
Замминистра госактивов Польши Януш Ковальский 27 апреля этого года заявил о возможном аресте активов Газпрома для взыскания с него средств по решению Стокгольмского арбитражного суда.
ToDay News Ufa 17:23
Армия и оружие
Самолет Як-130 назвали «маленьким ужасом» НАТО
Как пишут журналисты, впоследствии именно этот самолет американские специалисты назовут «маленьким ужасом для НАТО».
Военное дело 25 апреля в 11:30
Политика
На Украине попросили ослабить карантин
Депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ослабить карантин регионах Украины.
Lenta.ru 18:07
Экономика
Субсидии в размере 12130 рублей получат предприниматели, пострадавшие из-за пандемии
Предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии, получат субсидии в размере 12130 рублей.
PrimaMedia.ru 19:06
Футбол
Украинский футболист отказался играть за «Барселону»
Нежеланием быть статистом в «Барселоне» обосновал свой отказ от перехода в каталонский клуб украинский защитник «Леганеса» Василий Кравец, 27 апреля сообщил портал Football.ua.
ИА Красная Весна 17:12
Спорт
Яна Кудрявцева проведёт онлайн-тренировку
Чемпионат 25 апреля в 04:33
Экономика
Путин поручил ускорить строительство и ремонт мостов в Благовещенске
Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и Минтранс решить вопрос с ремонтом моста на реке Зея в Благовещенске и строительством нового, такое поручение глава государства дал в ходе онлайн-совещания о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ.
РИА Новости 09:15
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Экономика
Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики
Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:40
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер генеральный директор "Металлоинвеста", депутат Курской областной думы Андрей Варичев.
Вести.Ru 10:59
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Общество
«Союзмультфильм» ответил на предложение Японии по правам на Чебурашку
В киностудии "Союзмультфильм" удивились предложению японской компании обсудить условия контракта на использование прав на Чебурашку.
Газета.Ru 13:04
Общество
«Яндекс» выделял в результатах поиска негативные статьи о Навальном; компания назвала это «экспериментом»
Как пишет издание, один из пользователей TJournal в ночь на 27 апреля заметил, что при запросе «Навальный» в сервисах «Яндекс.Видео», «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Кью» отображаются материалы с «негативной окраской политика».
Медиазона 15:53
Авто
В лесу под Киевом нашли необычный ретро-автомобиль
В лесу под Киевом обнаружили остов реплики Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie.
Motor 09:26
Шоу-бизнес
Анна Кошмал перестала общаться с коллегами по сериалу «Сваты»
Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты», но до сих пор помнит их поддержку во время работы.
Popcornnews.ru 07:19
Футбол
Йенс Леманн переболел коронавирусом
Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн признался, что переболел коронавирусом.
Metaratings 17:35