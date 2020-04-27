Экономика

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Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ruвчера в 10:19

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ruвчера в 07:16

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Serviceвчера в 05:42

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Фактывчера в 05:53

Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Глас Народавчера в 05:02

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАССвчера в 04:51

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новостивчера в 04:51
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Общество

Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года

Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин продлил до 11 мая включительно режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля.
Ведомости 10:47
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Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
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Общество

Режим самоизоляции в Москве продлён до 13 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до конца майских праздников.
ProstoProSport 10:27
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
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Здоровье

Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников

Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
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Политика

Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи

Президент России Владимир Путин предложил установить на 28 апреля День работника скорой помощи.
Mockva.ru 10:49
Армия и оружие

Над Белгородом в День Победы пролетит военная авиация

REGNUM 08:24
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Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска с 30 апреля

Особый пропускной порядок вводится в Тульской области с 9 утра 30 апреля 2020 года.
Тульская пресса 10:32
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Общество

Эксперты назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России

По мнению сингапурских ученых, к 20 июля вспышка коронавируса в нашей стране будет ликвидирована полностью.
Петрозаводск говорит вчера в 14:15
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Общество

В Черном море нашли затонувший теплоход «Армения»

Специалисты Минобороны РФ и Российского географического общества обнаружили на дне Черного моря затонувший во время Великой Отечественной войны теплоход «Армения».
Кубань 24 вчера в 10:42
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Происшествия

В Башкирии умирающий 19-летний парень остро нуждается в помощи

Состояние 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака, у которого диагностировали рак, ухудшилось.
Горобзор.ру вчера в 06:54
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Экономика

Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
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Наука

Российские ученые нашли новое объяснение тайны Тунгусского метеорита

Росбалт 08:38
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Политика

ТНВ проводит прямую трансляцию очередного обращения Путина к населению

Сайт телеканал ТНВ начинает прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина.
Новый Век 08:12
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Chelny-biz.ru 10:49
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
45
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 26 апреля в 15:38
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Третья часть ленты выйдет 9 мая. Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант».
NewInform 07:15
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Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
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Политика

Путин призвал регионы обеспечить готовность к режиму ЧС

Борьба с коронавирусной инфекцией не должна ослаблять внимание властей к другим угрозам для жизни и безопасности людей, передает ОТР заявление Владимира Путина на совещании по ситуации с паводками и пожарами в России.
Общественное телевидение России вчера в 08:14
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Здоровье

Названа причина поражения легких при коронавирусе

Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
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Общество

У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
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Происшествия

В Волгограде от взрыва пострадал бывший замначальника академии МВД

Коммерсантъ 08:48
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Шоу-бизнес

Кристен Стюарт перекрасила волосы в цвет «космической ржавчины»

Чуть позже стилист выложил соответствующую фотографию Кристен с ее подругой Эммой Робертс на своей персональной странице в социальной сети Instagram и поинтересовался у пользователей, почему нельзя в карантине быть красоткой.
Bimru.ru 10:44
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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Общество

Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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