Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 05:42
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Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин продлил до 11 мая включительно режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля.
Ведомости 10:47
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлён до 13 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до конца майских праздников.
ProstoProSport 10:27
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Здоровье
Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
Политика
Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи
Президент России Владимир Путин предложил установить на 28 апреля День работника скорой помощи.
Mockva.ru 10:49
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска с 30 апреля
Особый пропускной порядок вводится в Тульской области с 9 утра 30 апреля 2020 года.
Тульская пресса 10:32
Общество
Эксперты назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России
По мнению сингапурских ученых, к 20 июля вспышка коронавируса в нашей стране будет ликвидирована полностью.
Петрозаводск говорит вчера в 14:15
Общество
В Черном море нашли затонувший теплоход «Армения»
Специалисты Минобороны РФ и Российского географического общества обнаружили на дне Черного моря затонувший во время Великой Отечественной войны теплоход «Армения».
Кубань 24 вчера в 10:42
Происшествия
В Башкирии умирающий 19-летний парень остро нуждается в помощи
Состояние 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака, у которого диагностировали рак, ухудшилось.
Горобзор.ру вчера в 06:54
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Политика
ТНВ проводит прямую трансляцию очередного обращения Путина к населению
Сайт телеканал ТНВ начинает прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина.
Новый Век 08:12
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Chelny-biz.ru 10:49
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 26 апреля в 15:38
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Третья часть ленты выйдет 9 мая. Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант».
NewInform 07:15
Политика
Путин призвал регионы обеспечить готовность к режиму ЧС
Борьба с коронавирусной инфекцией не должна ослаблять внимание властей к другим угрозам для жизни и безопасности людей, передает ОТР заявление Владимира Путина на совещании по ситуации с паводками и пожарами в России.
Общественное телевидение России вчера в 08:14
Здоровье
Названа причина поражения легких при коронавирусе
Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт перекрасила волосы в цвет «космической ржавчины»
Чуть позже стилист выложил соответствующую фотографию Кристен с ее подругой Эммой Робертс на своей персональной странице в социальной сети Instagram и поинтересовался у пользователей, почему нельзя в карантине быть красоткой.
Bimru.ru 10:44
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18