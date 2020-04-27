Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 05:42
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Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика.
Газета.Ru 08:06
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
Политика
Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Здоровье
Минздрав заявил о риске поражения мозга при заболевании коронавирусом
Новый коронавирус SARS-CoV-2 при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).
RT на русском 08:53
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Фигурное катание
Фигуристка предрекла поражение ученицам Тутберидзе на Олимпиаде в КНР
Instagram Ученицам тренера Этери Тутберидзе предрекли поражение на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
РЕН ТВ 09:14
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Футбол
Роналдиньо дал первое интервью после ареста
ГЛАС.RU вчера в 08:42
Происшествия
ГБР Украины завершило расследование дела Пашинского
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили досудебное расследование по делу о нанесении бывшим депутатом Верховной Рады Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений гражданину и предоставили доступ стороне защиты.
Украина.ру 09:43
Общество
Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу
Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:28
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия 26 апреля в 23:38
Футбол
Чемпионат Франции по футболу может быть завершен досрочно
В ближайшее время Федерация футбола Франции может объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:29
Общество
Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса
Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса.
РБК 06:14
Здоровье
ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19
Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
РИА Новости 07:58
Общество
В Петербурге начнут делать тесты на антитела к коронавирусу
Две российские компании начнут делать тесты на наличие антител к коронавирусу.
Телеканал Санкт-Петербург 08:56
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом
У более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключённых выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба ФСИН.
RT на русском 09:35
Общество
Совфед оценит этичность обращения Нарусовой в Верховный суд
Глава подкомитета Совета Федерации по этике, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов сообщил 27 апреля, что сообщения об обращении сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в Верховный суд непременно проверят.
Право.ру вчера в 12:00
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Общество
В Австрии намерены отменить режим самоизоляции с 1 мая
Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о намерении властей страны отменить режим самоизоляции, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19, с 1 мая.
RT на русском 03:43
Здоровье
Появилась карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом
В докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто, который был опубликован на официальном сайте администрации Петербурга, представлена карта районов Петербурга с числом заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 05:38