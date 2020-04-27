Экономика

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Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ruвчера в 10:19

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новостивчера в 04:51

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Фактывчера в 05:53

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Serviceвчера в 05:42

Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Глас Народавчера в 05:02

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАССвчера в 04:51

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ruвчера в 07:16
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Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
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Общество

Радий Хабиров сообщил о необходимости продления режима самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что общество сейчас адекватно относится к временным ограничениям в связи с введенным в России режимом самоизоляции из-за пандемии новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общественная электронная газета 05:16
9
Политика

Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением.
ТАСС 05:21
1K
Спорт

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Общество

Хуснуллин рассказал о сроках возобновления строек в Москве

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительные компании смогут возобновить работу на объектах в Москве и Подмосковье, когда в этих регионах будет пройден пик заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru 05:36
3
Политика

В России рассказали об исчезнувшем загадочном двигателе

Издание отмечает, что НК-93 отличался хорошей экономичностью и высокими показателями по тяге, но исчез.
Lenta.ru 06:07
Космос

Астрономы создали трехмерную модель сверхъяркой сверхновой

Группа исследователей из Австрии, США и Тайваня под руководством Ке-Чжун Чена (Ke-Jung Chen) из Академии Синика создали первую трехмерную гидродинамическую симуляцию сверхъяркой сверхновой.
N+1 05:52
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
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Происшествия

Главврач Филатовской больницы назвал число пациентов с коронавирусом

По данным на вечер 27 апреля, в России коронавирус выявили у 87 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли более 790 человек.
РБК 03:40
285
Общество

Еще 89 заражений коронавирусом выявили в Нижегородской области

Во вторник, 28 апреля оперштаб сообщил о 89 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Нижегородской области.
Kursk.com 04:29
13
Общество

Названа стоимость лечения коронавируса на дому в Петербурге

Стоимость десятидневного лечения коронавирусной инфекции на дому в Санкт-Петербурге составляет 10060 рублей.
Lenta.ru 06:19
Общество

Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса

Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса.
РБК 06:14
118
Общество

Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий

План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
65
Политика

Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:37
2,3K
Транспорт

Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы

Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
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Шоу-бизнес

Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана

На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
Коммерсантъ Казань вчера в 02:33
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Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
442
Общество

МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения

МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 05:45
3
Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
7
Общество

Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom

Пост, в котором девушка рассказала о случившемся с ней, набрал больше 180 тысяч лайков и около тысячи комментариев, в которых пользователи ужаснулись той тайне, которую студентка случайно раскрыла: преподаватели в Zoom могут видеть переписку в чатах.
Lenta.ru 05:31
Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
2,5K
Шоу-бизнес

«Никогда бы не подумала, что смогу»: Проскурякова празднует свою победу

Юлия Проскурякова рассказала, что выиграла поэтический конкурс в ГИТИСе, где она учится на заочном отделении режиссёрского факультета.
7Дней.ру 06:00
Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
1,2K
Происшествия

В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска

Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС вчера в 06:11
94
Общество

Для похода в парикмахерскую пропуск не понадобится

В Саратовском областном суде рассказали, нужен ли пропуск, чтобы сходить в парикмахерскую.
Saratovnews 04:29
4
Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс 01:39
33
Здоровье

Начались клинические исследования лекарства от COVID-19

Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
9
Авто

15 марок сохранили цены на автомобили с середины марта

Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ».
Автоновости дня 02:33
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Политика

Кремль не получал официальную информацию о здоровье Ким Чен Ына

В Кремле не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
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