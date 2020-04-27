Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Экономика Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки. 630

Общество Радий Хабиров сообщил о необходимости продления режима самоизоляции Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что общество сейчас адекватно относится к временным ограничениям в связи с введенным в России режимом самоизоляции из-за пандемии новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 9

Спорт Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.

Общество Хуснуллин рассказал о сроках возобновления строек в Москве Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительные компании смогут возобновить работу на объектах в Москве и Подмосковье, когда в этих регионах будет пройден пик заболеваемости коронавирусом. 3

Политика В России рассказали об исчезнувшем загадочном двигателе Издание отмечает, что НК-93 отличался хорошей экономичностью и высокими показателями по тяге, но исчез.

Космос Астрономы создали трехмерную модель сверхъяркой сверхновой Группа исследователей из Австрии, США и Тайваня под руководством Ке-Чжун Чена (Ke-Jung Chen) из Академии Синика создали первую трехмерную гидродинамическую симуляцию сверхъяркой сверхновой.

Происшествия Главврач Филатовской больницы назвал число пациентов с коронавирусом По данным на вечер 27 апреля, в России коронавирус выявили у 87 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли более 790 человек. 285

Общество Еще 89 заражений коронавирусом выявили в Нижегородской области Во вторник, 28 апреля оперштаб сообщил о 89 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Нижегородской области. 13

Общество Названа стоимость лечения коронавируса на дому в Петербурге Стоимость десятидневного лечения коронавирусной инфекции на дому в Санкт-Петербурге составляет 10060 рублей.

Общество Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса. 118

Шоу-бизнес Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ. 38

Общество МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона. 3

Происшествия В Казани задержали ректора технологического университета Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ. 7

Общество Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom Пост, в котором девушка рассказала о случившемся с ней, набрал больше 180 тысяч лайков и около тысячи комментариев, в которых пользователи ужаснулись той тайне, которую студентка случайно раскрыла: преподаватели в Zoom могут видеть переписку в чатах.

Политика Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2,5K

Шоу-бизнес «Никогда бы не подумала, что смогу»: Проскурякова празднует свою победу Юлия Проскурякова рассказала, что выиграла поэтический конкурс в ГИТИСе, где она учится на заочном отделении режиссёрского факультета.

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,2K

Происшествия В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. 94

Здоровье Начались клинические исследования лекарства от COVID-19 Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав. 9

Авто 15 марок сохранили цены на автомобили с середины марта Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ». 1