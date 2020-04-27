Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 05:42
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Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Авто
В Петербурге стартовали онлайн-продажи автомобилей с доставкой на дом
Автоновости дня 05:25
Общество
В Тульской области введут пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
Общество
Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции
«При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики.
Ugpressa.ru 07:09
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 15:29
Армия и оружие
F-35 оказался дозвуковым истребителем
Эксперты американского издания «Defense News» заявили о недостатке истребителя F-35C, не позволяющем самолету совершать длительные перелеты на сверхзвуковой скорости.
Военное дело 26 апреля в 09:54
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая
Президент России продлил период нерабочих дней до 11 мая 2020 года включительно.
Город+ 10:49
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая
Президент России Владимир Владимирович Путин продлил нерабочие дни почти на 2 недели.
Российская газета 13:08
Общество
В России размер штрафа за оскорбление может вырасти в 2 раза
Депутат от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн разработал законопроект по увеличению административных штрафов за оскорбления.
Газета.Ru 16:12
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Шоу-бизнес
Обиженная Маркл перестала скрывать свою зависть к Миддлтон
Меган Маркл сказала, что королевская семья не стала бы терпеть нападки на Кейт Миддлтон со стороны прессы.
ТВ Центр 07:10
Общество
Мостовой – об обращении Путина: уверен, наши власти спасут экономику
Уверен, что экономику наши власти спасут.
ODDS.ru 13:42
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Футбол
Орлов: «Видимо, россиян от коронавируса оберегает прививка от туберкулёза»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возобновлении сезона в российской Премьер-Лиге, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.Я убеждён, что мы возобновим сезон в июне, но наверняка будем играть без зрителей.
Soccer.ru 15:21
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек
Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля.
REGNUM 26 апреля в 06:09
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Национальное Аграрное Агентство 04:33
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская в слезах пожаловалась на домашнее насилие
Известная актриса Настасья Самбурская в слезах пожаловалась подписчикам на домашнее насилие.
Актуальные Новости 06:31
Общество
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42