Экономика
Rambler News ServiceМишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в документе.
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 05:42
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В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
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Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
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Общество
Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны завершат досрочно
Минобороны объявило о досрочном завершении учебного года в вузах и довузовских образовательных учреждениях министерства из-за коронавируса.
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Здоровье
Названа причина вспышки заболеваемости коронавирусом в Дивееве
Глава региона проверил соблюдение мер безопасности после вспышки коронавируса: посетил пункты контроля на въездах в село, где несут дежурство сотрудники полиции, медработники и волонтеры.
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На официальном сайте медучреждения новым главным врачом значится Разумеева Елена Валентиновна.
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Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
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РБК вчера в 11:11
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Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
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«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО вчера в 06:31
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, сообщила его пресс-служба.
RT на русском 08:15
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Игры
Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II
Naughty Dog прокомментировала утечку кадров из готовящейся к выходу игры The Last of Us Part II.
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Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
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В Новой Москве локализовали крупный пожар
Возгорание деревянных поддонов в Рязановском поселении в новой Москве локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 08:20
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Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в России
По данным Минздрава, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом, скончались 795 человек.
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Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
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Ряд государств обратился к России за помощью в борьбе с коронавирусом
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В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Ким Чен Ына
«Нет, не располагаем», ― ответили в администрации президента на вопрос об официальных данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына .
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Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
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Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции
Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:30