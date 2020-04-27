Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в документе.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

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Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

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Lenta.ruвчера в 07:16

Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

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Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАССвчера в 04:51

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новостивчера в 04:51
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