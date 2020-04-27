Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ruвчера в 10:19

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Serviceвчера в 05:42

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Фактывчера в 05:53

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ruвчера в 07:16

Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Глас Народавчера в 05:02

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАССвчера в 04:51

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новостивчера в 04:51
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Экономика

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
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Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
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Происшествия

В Волгограде от взрыва пострадал бывший замначальника академии МВД

В Волгограде от взрыва пострадал бывший замначальника академии МВД Следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Волгоградской области изучает обстоятельства взрыва легкового автомобиля, в котором находился отставной полковник МВД 69-летний Владимир Лазарев.
Коммерсантъ 08:48
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
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Происшествия

В Москве мужчина залез в квартиру по водосточной трубе и избил хозяина

По данным правоохранителей, 30-летний мужчина забрался на третий этаж по водосточной трубе, разбил окно и начал избивать 55-летнего мужчину.
Газета.Ru 15:26
Происшествия

В Петербург прибыл самолет с соотечественниками из Израиля

Как сообщили в Смольном, в закрытой зоне аэропорта у всех прибывших возьмут анализы на коронавирус, людям выдадут предписания Роспотребнадзора и развезут на автобусах по домам, где граждане должны будут отбывать двухнедельную самоизоляцию.
REGNUM 14:56
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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра

1 апреля 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован и вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра», на основании которого изменились интервалы прохождения процедуры технического осмотра.
Vbalashihe.ru вчера в 12:12
Общество

Нурмагомедов заявил о смертельной опасности коронавируса

Известия 15:38
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
3,7K
Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

РИА Новости 14:41
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Общество

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
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Политика

Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом

На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия 15:26
1,1K
Гаджеты

Xiaomi уже опрашивает пользователей о желаемых функциях в MIUI 13

Чуть ранее стало известно о регистрации компанией Xiaomi всех желающих заняться испытанием 12-й версии MIUI до премьеры.
OAnews вчера в 09:50
38
Политика

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС 08:06
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Кино

Опубликован трейлер 2 сезона «Возвращения домой»

Inc-news.ru 15:24
Футбол

Баринову плохо жить без футбола. Он вспомнил победу над «Байером»

Дмитрий Баринов признался, что ему плохо без футбола. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 15:55
Общество

Жителям Петербурга разрешили поехать на дачу на майские праздники

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно поехать на дачу на майские праздники.
RT на русском вчера в 09:40
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Политика

В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
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Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

Санкции в такой исключительной ситуации, как эпидемия коронавируса, неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер в отношении России.
ТАСС 10:20
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Национальное Аграрное Агентство 04:33
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Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
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Общество

В Севастополе коронавирусом заболели сразу 36 строителей

Коронавирусной инфекцией на одной из строек в Севастополе заразились 36 строителей, заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 28 апреля на совещании с президентом РФ в эфире телеканала «Россия 24».
ИА Красная Весна 13:44
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Общество

Греция начнет выходить из карантина с 4 мая

4 мая будут сняты первые ограничения. Окончательно страна выйдет из карантина к середине июня.
Pravda.Ru 14:18
Политика

Путин потребовал от регионов готовности к ЧП

27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:57
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Общество

Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
8
Общество

Названы «выигравшие» от коронавируса страны

Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея оказались в числе немногих победителей в противостоянии с коронавирусом, сообщили опрошенные CNBC эксперты.
РИА Новости 15:49
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Недвижимость

На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей

На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
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Технологии

Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры

Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
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Общество

В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии

В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии.
Piter.tv 08:20
10
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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