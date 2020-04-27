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Общество Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона. 189

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Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1,3K

Гаджеты Redmi Note 9S оценен в России в 17 990 рублей Российское подразделение китайской компании Xiaomi только что в прямом эфире в «ВКонтакте» анонсировала старт продаж бюджетного смартфона Redmi Note 9S в России.

Политика Путин выразил соболезнования потерявшим близких из-за коронавируса Президент Владимир Путин выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса.

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 236

Шоу-бизнес Раиса Рязанова впервые публично рассказала о смерти сына Советская и российская актриса Раиса Рязанова впервые на телевидении в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти своего единственного сына Данилы Перова. 1