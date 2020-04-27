Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Service27 апреля в 05:42
В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу
Lenta.ru27 апреля в 07:16
Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Вести.Ru27 апреля в 10:19
Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики
Глас Народа27 апреля в 05:02
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Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Спорт
Игра Generation Zero временно стала бесплатной на сервисе Steam
Представители студии Systemic Reaction сообщили о том, что Generation Zero временно стала бесплатной на сервисе Steam.
Дни24 03:42
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России в 2019 году
В пятерку самых угоняемых автомобилей в России в минувшем году попали также Land Rover Freelander, Lexus LX и Mitsubishi ASX.
Движок 07:22
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Киберспорт
Видео: улицы Ярнама и три босса Bloodborne при 60 кадрах/с на PS4 Pro
Первая демонстрация включает исследование улиц Ярнама и отрывки схваток с тремя боссами из начальных этапов игры.
3DNews 07:37
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Общество
Прибывших на майские праздники в Крым туристов отправят в обсерватор
«С целью ограничить поток приезжих на полуостров на ближайшие 12 выходных дней было принято решение, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие в собственности апартаменты или квартиры, где они могли бы находиться на самоизоляции, будут помещены в обсерватор на две недели», — цитирует Аксенова пресс-служба правительства региона.
Известия 07:20
Общество
В России коронавирусом заразились менее 0,1% населения
В России коронавирусом заразились 0,07% населения, а скончались 0,0007%, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные ООН, Университета Хопкинса и оперативного штаба РФ.
РЕН ТВ 05:43
Экономика
Чистая прибыль «Газпрома» за 2019 год по МСФО упала на 17%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год снизилась на 17% по сравнению с предыдущим годом — до 1,203 трлн руб. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее официальном сайте.
Urbc.Ru 03:46
Политика
Мишустин поручил подготовить антикризисный план к 25 мая
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам, ведомствам и органам исполнительной власти подготовить к 25 мая общенациональный план по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
Вести.Ru 06:21
Политика
Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными
У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Авто
Появились первые фотографии обновленной BMW 5-Series
В распоряжении онлайн-издания BMW Blog оказались первые официальные фотографии обновленного седана BMW 5-Series.
AutoNews вчера в 09:35
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек
Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
REGNUM 04:23
Политика
Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату врачам
Лидер "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил депутатам-единороссам в Госдуме, сенаторам, депутатам региональных заксобраний выплатить членские взносы в размере месячной зарплаты.
Интерфакс вчера в 07:00
Здоровье
Еще десять случаев коронавируса зафиксированы в Крыму
Источником заражения для алуштинских врачей стала 95-летняя женщина, которую госпитализировали в терапию, но кто заразил женщину, которая из дома почти не выходила, остается невыясненным до сих пор, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма.
Вести.Севастополь 03:22