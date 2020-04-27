Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, включенных в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.Российская газетавчера в 04:55
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 05:42
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Здоровье
В США средство от изжоги стали использовать для лечения коронавируса
Заболевшим предоставляют препараты с веществом фамотидин. Лекарство обычно используют для лечения изжоги и болей в желудке.
ToDay News Ufa вчера в 14:25
Армия и оружие
Шойгу поручил выдать отслужившим маски и антисептики
Министр обороны Сергей Шойгу поручил организовать демобилизацию с соблюдением всех санитарных норм.
НТВ 04:50
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Происшествия
В Тульской области скончался очередной пациент с коронавирусом
Тула, 28 апреля 2020, 11:15 — REGNUM Новый случай летального исхода пациента с подтверждённым заражением коронавирусом зарегистрирован в Тульской области, сообщил 28 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:15
Происшествия
В Татарстане умер первый пациент с коронавирусом
Мужчина 1950 года рождения с коронавирусной инфекцией умер в Татарстане.
ТАСС 04:11
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс 25 апреля в 09:45
Футбол
Бербатов: «Перед финалом ЛЧ в 2011-м Фергюсон сказал: „я вынужден оставить тебя в запасе“. Было так обидно»
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов вспомнил, как главный тренер Алекс Фергюсон сообщил ему, что он в запасе на финал Лиги чемпионов 2011 года против "Барселоны" (1:3).
Бомбардир.ру 04:43
Общество
Крупнейшие российские авиакомпании в апреле повысили цены на билеты
Как отмечается, в середине марта, когда Россия еще частично закрыла регулярное и чартерное сообщение с остальным миром, цены на авиабилеты на внутренних перелетах начали снижаться, однако затем ситуация изменилась.
Эхо Москвы вчера в 16:02
Политика
Путин 28 апреля обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин 28 апреля, как планируется, проведет совещание по ситуации с коронавирусом.
ТАСС вчера в 05:35
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Здоровье
За сутки у 65 человек в Ростовской области выявили коронавирус
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 27 апреля о 65 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:12
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
Kursk.com 03:57
Кино
На «России» вышел остросюжетный сериал «Черное море»
Piter.tv 04:49
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Здоровье
Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов
Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер.
Правда ПФО 03:31
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Шествие «Бессмертного полка» организуют онлайн
Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдёт онлайн.
Югра-ТВ 03:50
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 300 человек
Как ранее сообщал РБК Калининград, на этой неделе в регионе могут смягчить режим тотальной самоизоляции, если количество заболевших не будет резко расти, и в том случае, если федеральные власти не дадут иных указаний.
РБК Калининград 03:55
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 26 апреля в 18:17
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Футбол
Уткин вступился за раскритиковавшего власть российского футболиста
Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале вступился за вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего власть в России.
Lenta.ru 03:41
Общество
Российская торговая сеть Fashion House объявила о банкротстве
Российская сеть магазинов мужской и женской одежды Fashion House не смогла пережить карантин и вынуждена объявить о банкротстве.
Вести.Ru 03:34
Здоровье
Украине прогнозируют вспышку коронавируса
Уже на следующей неделе главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует вспышку коронавируса.
Вечерний курьер 03:40