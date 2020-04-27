Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил
 правила предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, включенных в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
Российская газетавчера в 04:55

Подробнее о событии

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Serviceвчера в 05:42

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ruвчера в 07:16

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Фактывчера в 05:53

Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ruвчера в 10:19

Утверждены правила предоставления финпомощи малому и среднему бизнесу

Российская газетавчера в 04:55

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАССвчера в 04:51

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новостивчера в 04:51
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Здоровье

В США средство от изжоги стали использовать для лечения коронавируса

Заболевшим предоставляют препараты с веществом фамотидин. Лекарство обычно используют для лечения изжоги и болей в желудке.
ToDay News Ufa вчера в 14:25
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Армия и оружие

Шойгу поручил выдать отслужившим маски и антисептики

Министр обороны Сергей Шойгу поручил организовать демобилизацию с соблюдением всех санитарных норм.
НТВ 04:50
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
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Происшествия

В Тульской области скончался очередной пациент с коронавирусом

Тула, 28 апреля 2020, 11:15 — REGNUM Новый случай летального исхода пациента с подтверждённым заражением коронавирусом зарегистрирован в Тульской области, сообщил 28 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:15
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Происшествия

В Татарстане умер первый пациент с коронавирусом

Мужчина 1950 года рождения с коронавирусной инфекцией умер в Татарстане.
ТАСС 04:11
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Происшествия

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс 25 апреля в 09:45
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Футбол

Бербатов: «Перед финалом ЛЧ в 2011-м Фергюсон сказал: „я вынужден оставить тебя в запасе“. Было так обидно»

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов вспомнил, как главный тренер Алекс Фергюсон сообщил ему, что он в запасе на финал Лиги чемпионов 2011 года против "Барселоны" (1:3).
Бомбардир.ру 04:43
Общество

Крупнейшие российские авиакомпании в апреле повысили цены на билеты

Как отмечается, в середине марта, когда Россия еще частично закрыла регулярное и чартерное сообщение с остальным миром, цены на авиабилеты на внутренних перелетах начали снижаться, однако затем ситуация изменилась.
Эхо Москвы вчера в 16:02
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Политика

Путин 28 апреля обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля, как планируется, проведет совещание по ситуации с коронавирусом.
ТАСС вчера в 05:35
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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Здоровье

За сутки у 65 человек в Ростовской области выявили коронавирус

Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 27 апреля о 65 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:12
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
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Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
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Общество

85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
Kursk.com 03:57
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Кино

На «России» вышел остросюжетный сериал «Черное море»

Piter.tv 04:49
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
2,5K
Происшествия

Самого молодого участника банды Цапков арестовали за изнасилование

Lenta.ru 04:02
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Общество

Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

Обозреватель Врн вчера в 05:52
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Здоровье

Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов

Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер.
Правда ПФО 03:31
5
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
2,1K
Общество

Шествие «Бессмертного полка» организуют онлайн

Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдёт онлайн.
Югра-ТВ 03:50
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Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
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Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
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Общество

Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года

Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
1,1K
Здоровье

Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 300 человек

Как ранее сообщал РБК Калининград, на этой неделе в регионе могут смягчить режим тотальной самоизоляции, если количество заболевших не будет резко расти, и в том случае, если федеральные власти не дадут иных указаний.
РБК Калининград 03:55
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Политика

Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее

Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 26 апреля в 18:17
3
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Футбол

Уткин вступился за раскритиковавшего власть российского футболиста

Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале вступился за вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего власть в России.
Lenta.ru 03:41
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Общество

Российская торговая сеть Fashion House объявила о банкротстве

Российская сеть магазинов мужской и женской одежды Fashion House не смогла пережить карантин и вынуждена объявить о банкротстве.
Вести.Ru 03:34
Здоровье

Украине прогнозируют вспышку коронавируса

Уже на следующей неделе главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует вспышку коронавируса.
Вечерний курьер 03:40
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