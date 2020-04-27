с чего всё началось

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Армия и оружие Шойгу поручил выдать отслужившим маски и антисептики Министр обороны Сергей Шойгу поручил организовать демобилизацию с соблюдением всех санитарных норм.

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи. 101

Происшествия В Тульской области скончался очередной пациент с коронавирусом Тула, 28 апреля 2020, 11:15 — REGNUM Новый случай летального исхода пациента с подтверждённым заражением коронавирусом зарегистрирован в Тульской области, сообщил 28 апреля региональный оперштаб. 2

Происшествия Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. 98

Общество Крупнейшие российские авиакомпании в апреле повысили цены на билеты Как отмечается, в середине марта, когда Россия еще частично закрыла регулярное и чартерное сообщение с остальным миром, цены на авиабилеты на внутренних перелетах начали снижаться, однако затем ситуация изменилась. 274

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 946

Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 468

Здоровье Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер. 5

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2,1K

Политика Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября. 50

Общество Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире. 1,1K

Здоровье Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 300 человек Как ранее сообщал РБК Калининград, на этой неделе в регионе могут смягчить режим тотальной самоизоляции, если количество заболевших не будет резко расти, и в том случае, если федеральные власти не дадут иных указаний. 6

Общество Российская торговая сеть Fashion House объявила о банкротстве Российская сеть магазинов мужской и женской одежды Fashion House не смогла пережить карантин и вынуждена объявить о банкротстве.