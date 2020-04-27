Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Экономика Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса «Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — пояснил ректор ВШЭ. 2,3K

Общество Число случаев коронавируса в США превысило миллион Число случаев коронавируса в США превысило 1 миллион, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты. 8

Политика Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов 28 апреля.

Политика Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни. 877

Общество Испания может снять все ограничения к концу июня Испания может полностью снять карантин к концу июня, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,4K

Общество Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 11

Культура Крупнейшие кинофестивали мира покажут фильмы на YouTube С 29 мая по 7 июня пройдет международное онлайн-мероприятие We Are One: A Global Film Festival на YouTube, в котором примут участие крупнейшие кинофестивали со всего мира.

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,6K

Политика Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку. 26

Гаджеты LG официально анонсировала новый смартфон LG Velvet Презентация смартфона состоится 7 мая, и в этот же день будет озвучена и цена на смартфон. 22

Шоу-бизнес Раиса Рязанова впервые рассказала о смерти сына Скорая приехала через семь минут, но к тому времени актера уже не стало. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. 2

Кино Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал» Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.

Общество «Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании. 138

Футбол В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая Премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес на сегодняшней пресс-конференции объявил о том, что с понедельника 4 мая профессиональным спортсменам разрешат возобновить индивидуальные тренировки.

Музыка Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ. 21