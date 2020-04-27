Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 05:42
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Экономика
Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса
«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — пояснил ректор ВШЭ.
РБК 05:54
Общество
Собянин назвал основание для ослабления ограничений в Москве
Собянин объявил, что подписал указ и продлил до 11 мая включительно все ограничения, которые действуют в Москве.
RT на русском 13:20
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило миллион
Число случаев коронавируса в США превысило 1 миллион, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
РИА Новости 13:55
Путешествия
Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса
Дождь вчера в 08:56
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 03:47
Политика
Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая
Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов 28 апреля.
ИА Республика 10:53
Общество
На дне Черного моря нашли затонувший в 1941 году теплоход «Армения»
На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
FlashNord вчера в 09:37
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Общество
Испания может снять все ограничения к концу июня
Испания может полностью снять карантин к концу июня, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.
Газета.Ru 12:53
Общество
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась экс-возлюбленная Алекса
Интересную сюжетную линию придумали в клипе Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа».
Вестник 07:25
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая
Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 13:19
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Культура
Крупнейшие кинофестивали мира покажут фильмы на YouTube
С 29 мая по 7 июня пройдет международное онлайн-мероприятие We Are One: A Global Film Festival на YouTube, в котором примут участие крупнейшие кинофестивали со всего мира.
Народные новости 04:43
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции
Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру 11:43
Общество
Москва ужесточает требования к тишине в домах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Газета.Ru 13:31
Гаджеты
LG официально анонсировала новый смартфон LG Velvet
Презентация смартфона состоится 7 мая, и в этот же день будет озвучена и цена на смартфон.
Astera 07:25
Шоу-бизнес
Раиса Рязанова впервые рассказала о смерти сына
Скорая приехала через семь минут, но к тому времени актера уже не стало. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
Paparazzi.ru 10:43
Политика
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
Футбол
В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая
Премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес на сегодняшней пресс-конференции объявил о том, что с понедельника 4 мая профессиональным спортсменам разрешат возобновить индивидуальные тренировки.
Советский спорт 14:32
Общество
В Подмосковье продлили режим самоизоляции из-за коронавируса до 11 мая
Дмитрий Коротаев / "Известия" Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое продлевает срок введенных из-за коронавируса ограничений до 11 мая.
РЕН ТВ 14:10
Музыка
Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube
Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ.
Телеканал 360° 10:36
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
Гаджеты
Установка драйверов видеокарт Intel в Windows станет проще
Долгое время на PC существовала проблема с установкой драйверов для встроенной графики Intel.
Игромания.ру 03:14