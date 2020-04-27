Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 05:42
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«Не на пафосе»: Сарик Андреасян бесплатно снял клип Юлианне Карауловой
Киноафиша России 08:12
Политика
Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры
Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет».
РБК 07:53
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Евросоюз отказался признать власть Хафтара в Ливии
Евросоюз отказался признавать власть в Ливии фельдмаршала Халифы Хафтара, главы Ливийской национальной армии (ЛНА).
Lenta.ru 08:05
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Армия и оружие
Сразу три новых праздника: Минобороны России выдвинуло предложение
Минобороны предложило установить три новых праздника для российских военных.
Царьград 07:42
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции
Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:30
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного в стихотворении
В стихотворении модель просит его простить ее. Совсем недавно Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение мужа.
Что происходит 05:26
Армия и оружие
Турция перешла в наступление в Сирии
Турецкие войска перешли в наступление в Сирии, атаковав позиции боевиков в районе шоссе M4 около селения Найраб в провинции Идлиб.
Lenta.ru 05:37
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Экономика
Эксперт: Россия не оставит мир без пшеницы
Остановка экспорта зерновых культур из РФ до июля не повлияет на позиции России как мирового лидера по поставкам пшеницы - уже через несколько месяцев начнутся поставки зерна нового урожая, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
РИА Новости 08:17
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
Здоровье
Названа причина поражения легких при коронавирусе
Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
Происшествия
В Новой Москве локализовали крупный пожар
Возгорание деревянных поддонов в Рязановском поселении в новой Москве локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 08:20
Общество
Во Владимирской области введут цифровые пропуска
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Здоровье
Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему
Коронавирус нового типа при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания - говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).
ТАСС 07:58
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
В День Победы на Первом канале выйдет долгожданное продолжение сериала "Диверсант". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.
Piter.tv 06:09
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркий 2020 год
Нынешний год может попасть в ТОП-5 самых жарких, хотя рекорды по температуре воздуха гарантировать сложно, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Live24 вчера в 02:00
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Происшествия
На Кубани число заражённых коронавирусом выросло до 888 человек
Краснодар, 28 апреля 2020, 11:24 — REGNUM 51 новый случай заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 28 апреля сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:24
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество
Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы
Обе женщины настаивают, что медсестрам не выдают стерильных средств индивидуальной защиты даже после заявления Проценко о том, что в больнице созданы нормальные условия для всех сотрудников.
Anews 05:01
Кино
Маковецкий заступился за сериал «Зулейха открывает глаза»
Sibnet Новости вчера в 05:34
Армия и оружие
«Реактивный корм для Су-30»: в Малайзии оценили китайский истребитель FTC-2000G
Ханой, прикрываясь в воздухе Су-30, как раз враждует с её союзником – Китаем.
Военное обозрение 26 апреля в 08:04