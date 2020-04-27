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Политика Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет». 10

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Экономика Эксперт: Россия не оставит мир без пшеницы Остановка экспорта зерновых культур из РФ до июля не повлияет на позиции России как мирового лидера по поставкам пшеницы - уже через несколько месяцев начнутся поставки зерна нового урожая, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 783

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Происшествия В Новой Москве локализовали крупный пожар Возгорание деревянных поддонов в Рязановском поселении в новой Москве локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. 3

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Здоровье Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему Коронавирус нового типа при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания - говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС). 191

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