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Правительство утвердило пошлины на экспорт черных и цветных металлов

Правительство России утвердило введение временной пошлины на экспорт черных и цветных металлов.
РБК
Отмечается, что пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну).
РИА Новости
Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.
РБК
Спецпошлина для меди составит не менее 1226 долларов за тонну, для никеля - 2321 доллар, для алюминия - 254 доллара.
Российская газета

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