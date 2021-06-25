РБКПравительство утвердило пошлины на экспорт черных и цветных металловПравительство России утвердило введение временной пошлины на экспорт черных и цветных металлов.РБКОтмечается, что пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну).РИА НовостиПошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.РБКСпецпошлина для меди составит не менее 1226 долларов за тонну, для никеля - 2321 доллар, для алюминия - 254 доллара.Российская газетаЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruPiter.tvРЕН ТВПервый каналДума ТВГородовойКоммерсантъНТВМоя Москва.онлайнТВ ЦентрЦентральная Служба НовостейМой БрянскРБКОбщественная служба новостейПолитРоссияПрофильТелеканал RTVIНациональная служба новостейГазета.RuОбластная газетаФАНИА Красная ВеснаИзвестияТелеканал 360°Слово и ДелоLife.ruНовые ИзвестияПолитическая ЭкспертизаTatCenterПодробнее о событииКабмин утвердил экспортные пошлины на черные и цветные металлыКоммерсантъвчера в 13:05Правительство утвердило пошлины на экспорт черных и цветных металловРБКвчера в 12:07Новости на «России 24». Введение экспортных пошлин на металл: мнение экспертаSmotrim.ruвчера в 07:54Банк России оценил введение экспортных пошлин на металлыПРАЙМвчера в 10:23Механизм экспортных пошлин на металлы должен быть краткосрочным - ЦБ РФИнтерфаксвчера в 10:50В ЦБ прокомментировали планы введения пошлин на экспорт металловRT на русскомвчера в 10:25Правительство обложило экспортными пошлинами более 340 наименований металлопродукцииТАССвчера в 12:34Показать ещёОценить1KПоделиться