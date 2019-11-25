Авто
Деловое.ТВПравительство утвердило повышение утильсбора на автомобили с 2020 года
Правительством РФ было утверждено повышение утилизационного сбора на авто в 2020 году. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 15 ноября.
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с чего всё началось
Правительство одобрило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, соответствующее постановление 15 ноября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, узнал “Ъ”. С января 2020-го автомобили подорожают из-за традиционного обновления модельного ряда и других объективных факторов, но повышение утильсбора окажет дополнительный эффект на рост цен.Коммерсантъ02:23
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