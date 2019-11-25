с чего всё началось

Правительством РФ было утверждено повышение утилизационного сбора на авто в 2020 году. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 15 ноября.

Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили с 2020 года

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