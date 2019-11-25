Авто

Деловое.ТВДеловое.ТВПравительство утвердило повышение утильсбора на автомобили с 2020 года

Правительством РФ было утверждено повышение утилизационного сбора на авто в 2020 году. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 15 ноября.
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).
Коммерсантъвчера в 17:44

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История утилизационного сбора на автомобили в России

ТАСС10:15

Названа причина подорожания новых автомобилей в России в 2020 году

Motor02:34

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Коммерсантъ02:23

Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили

Автостат01:27

После Нового Года в России резко подорожают автомобили

CarsWeek.ruвчера в 23:10

Цены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Автоновости днявчера в 21:37

Цены на автомобили в РФ начнут стремительно расти сразу после Нового года

URA.Ruвчера в 19:32
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Общество

Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
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Политика

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