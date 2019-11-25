Авто
Деловое.ТВПравительство утвердило повышение утильсбора на автомобили с 2020 года
Правительством РФ было утверждено повышение утилизационного сбора на авто в 2020 году. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 15 ноября.
Читать в источнике
Оценить859
с чего всё началось
Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).Коммерсантъвчера в 17:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 20:47, Вашингтон
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Экономика
В ООН рекомендовали увеличить социальные расходы в мире более чем на $500 млрд в год
"Расходы на покрытие потребностей должны резко возрасти, чтобы достичь всеобщего охвата основным набором мер социальной защиты", - отмечают авторы доклада.
Общество
Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России
Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
Здоровье
Саратовчанки обогнали мужчин по смертности от сердечных заболеваний
Женщины в Саратовской области обогнали мужчин по смертности: в 2018 году доля мужчин от общего числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний составила 45,3%, доля женщин – 54,7%.
Политика
В США обвинили Турцию в пересечении «красной линии» из-за С-400
Турция перешла границы дозволенного, начав испытывать радиолокационные станции (РЛС) зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил в понедельник, 25 ноября американский сенатор Кристофер Ван Холлен.
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Футбол
Болельщики «Спартака» в очередной раз оскорбили Артема Дзюбу
Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" во время матча с екатеринбургским "Уралом" начали выкрикивать оскорбления в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Армия и оружие
Польша возобновит эксплуатацию истребителей МиГ-29
Генеральное командование Вооруженных сил Польши решило возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, передает ТАСС.
Общество
Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Общество
Россиян предупредили о низком атмосферном давлении
Как считают врачи, перепады давления негативно сказываются на здоровье людей На территории России со второй половины этой недели будет наблюдаться "атмосферная впадина" – резкое понижение атмосферного давления после его резкого повышения.
Происшествия
В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в городе Ужур (Красноярский край).
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Общество
Депутаты предложили новые меры по борьбе с навязыванием страховок
Депутаты предлагают обязать банки включать в договоры информацию о полной стоимости кредита со страховкой и без, а также данные о стоимости дополнительных услуг и сроках отказа от них.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Политика
На выборах в Гонконге победили демократы
Смотрите такжеБолее 20 протестующих в Гонконге сдались полиции В результате в 17 из 18 муниципалитетов победили оппозиционные демократы, они получат 400 из 452 мандатов.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Авто
Стартовали продажи Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ объявил об официальном старте продаж Lada Vesta с долгожданной связкой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.). Это случилось спустя ровно четыре года после начала продаж модели.
Кино
Минкульт намерен собирать данные о просмотрах сериалов онлайн
Минкульт намерен собирать данные о просмотре фильмов или сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.
Происшествия
В центре Москвы дворники устроили массовую драку
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Армия и оружие
США и Болгария распланируют на 10 лет борьбу с угрозами в Черном море
В октябре этого года эксперты американского аналитического центра при правительстве RAND Corporation представили доклад, посвященный стратегии сдерживания России в Черном море.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Энергетика
Зависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ
Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.
Армия и оружие
Турция впервые применила российские С-400
Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.