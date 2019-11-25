Авто

КоммерсантъКоммерсантъВ России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).
Коммерсантъвчера в 17:44

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История утилизационного сбора на автомобили в России

ТАСС10:15

Названа причина подорожания новых автомобилей в России в 2020 году

Motor02:34

Цены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Автоновости днявчера в 21:37

Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили

Автостат01:27

После Нового Года в России резко подорожают автомобили

CarsWeek.ruвчера в 23:10

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Коммерсантъ02:23

Цены на автомобили в РФ начнут стремительно расти сразу после Нового года

URA.Ruвчера в 19:32
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Технологии

Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов

На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Ведомости 16:49
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Вести.Ru 10:04
Экономика

Часть россиян не будут получать пенсию

Как объяснила Тучкова, при зарплате в 20 тысяч рублей сейчас россияне смогут заработать всего два пенсионных балла за год, которые составляют прибавку меньше 200 рублей к будущей пенсии.
URA.Ru 10:30
Армия и оружие

ЛНР завершила демонтаж фортификационных сооружений в зоне разведения

Уполномоченный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил о завершении в срок ЛНР демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в зоне разведения войск в районе населённого пункта Золотое.
RT на русском 17:00
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
РЕН ТВ 08:52
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец 03:37
Политика

В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:47
Общество

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Известия 15:11
Наука

Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени

Naked Science 05:20
Происшествия

Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия вчера в 03:45
Энергетика

Американские СМИ заявили о развороте «Газпрома» на Восток

ФАН 08:55
Кино

«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Аргументы и Факты 11:27
Политика

Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс

Представители Демократической партии намерены направить в юридический комитет доклад по расследованию в рамках импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Газета.Ru 20:32
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Армия и оружие

США возобновили военные операции в Сирии

Начальник Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил о возобновлении антитеррористической операции против запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
News.ru 12:39
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Армия и оружие

СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии

Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.
РБК 19:04
Авто

Новый Chery Tiggo 7 представили в Китае

На автосалоне в китайском Гуанчжоу компания Chery провела официальную презентацию нового поколения кроссовера Tiggo 7. Новинка получила дизайн, выполненный в новом фирменном стиле марки, а также обновившееся техническое оснащение.
Daily-Motor.Ru 23 ноября в 23:33
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Здоровье

До 40% тюменцев записываются к врачу через электронные сервисы

Отмечается, что до 40% тюменцев регистрируются в очереди к врачу дистанционно.
NashGorod.ru 08:39
Общество

Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году

В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Московский Комсомолец 11:02
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда вчера в 02:09
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
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В центре Москвы дворники устроили массовую драку

Московский Комсомолец вчера в 18:01
Кино

Блокбастер «Годзилла против Кинг-Конга» уходит с марта следующего года на ноябрь

Как и ожидалось, фантастический экшен «Годзилла против Кинг-Конга» не удержался на заявленной ранее дате премьеры и выйдет на экраны вместо 13 марта 2020 года 20 ноября.
Кинобизнес сегодня 18:34
Общество

У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей

Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Российская газета 15:44
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре под Красноярском

Частный жилой дом загорелся в городе Ужур Красноярского края, сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.
REGNUM 21:08
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
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