Авто
ИзвестияСМИ сообщили о повышении утильсбора на автомобили в 2020 году
Правительство России утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году. Об этом в понедельник, 25 ноября, пишет «Коммерсант». Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — на 110,7% в среднем.
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с чего всё началось
Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1–2 л) увеличивается почти на 112,4%. Машины этого сегмента широко производятся в РФ и импорт здесь в целом неконкурентоспособен из-за барьеров, отмечает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала».Коммерсантъвчера в 17:44
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