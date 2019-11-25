Авто

ИзвестияИзвестияСМИ сообщили о повышении утильсбора на автомобили в 2020 году

Правительство России утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году. Об этом в понедельник, 25 ноября, пишет «Коммерсант». Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — на 110,7% в среднем.
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1–2 л) увеличивается почти на 112,4%. Машины этого сегмента широко производятся в РФ и импорт здесь в целом неконкурентоспособен из-за барьеров, отмечает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала».
Коммерсантъвчера в 17:44

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После Нового Года в России резко подорожают автомобили

CarsWeek.ruвчера в 23:10

Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили

Автостат01:27

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Коммерсантъ02:23

Автомобили резко подорожают после Нового года

110km.ru01:46

Цены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Тарантас Ньюсвчера в 22:12

Цены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Автоновости днявчера в 21:37

Цены на автомобили в РФ начнут стремительно расти сразу после Нового года

URA.Ruвчера в 19:32
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Политика

Крым созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе

Молохов подчеркнул, что трибунал по Керченскому инциденту — не уникальное решение.
РИА Новости вчера в 19:17
Политика

В ДНР отреагировали на признание «народного мэра» в шпионаже

Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Матюха признался, что является сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
Газета.Ru 02:13
Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

Lenta.ru вчера в 20:47
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Политика

Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
REGNUM 23 ноября в 06:35
Армия и оружие

Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей

Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан.
РИА Новости вчера в 22:54
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.
Lenta.ru вчера в 03:12
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru 23 ноября в 11:42
Происшествия

Два пассажирских автобуса столкнулись в Красноярске: есть пострадавшие

REGNUM 00:56
Финансы

Глава ВТБ рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам хранить имеющиеся сбережения в рублях.
Expert.ru 01:48
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
РИА Новости вчера в 19:37
Армия и оружие

Минобороны РФ получит первый Ту-160М в 2021 году

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что Ту-160М будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.
РЕН ТВ 00:58
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости вчера в 03:02
Политика

Лавров отреагировал на заявление генсека Японии о мирном договоре

Напомним, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги заявил о том, что японская сторона должна опираться в переговорах с Москвой на решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.
Красная весна 23 ноября в 06:03
Общество

Голодец выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой

Вице-премьер России Ольга Голодец выразила соболезнования в связи со смертью президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой, отметив её вклад в развитие филологии и сохранение русского языка.
RT на русском вчера в 15:56
Хоккей

Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян

Спорт-Экспресс вчера в 20:28
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Экономика

МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине

Компания "МТС" подписала обязывающее соглашение о продаже своего бизнеса на Украине - оператора "ВФ Украина" - крупнейшему азербайджанскому мобильному оператору Barkcell за $734 млн.
ТАСС 00:56
Музыка

Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона на American Music Awards

Газета.Ru 00:49
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

РИА Новости вчера в 02:39
Политика

Поклонская оценила планы Ротару выступить в России

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заступилась за певицу Софию Ротару, решившую вновь выступать в России.
Деловое.ТВ вчера в 08:48
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Спорт

Биатлонистка Сорокина предложила разогнать сборную России

Нева Спорт 01:38
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости вчера в 06:18
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.
РБК 01:45
Общество

Иркутскую компанию обвинили в контрабанде леса в Китай на 31 млн

От заключенных сделок на счета российских банков не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей, установила таможня.
Тайга.инфо 00:33
Общество

Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда

Специалисты из Академии труда и социальных отношений рассказали RT, в каких профессиях наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
RT на русском вчера в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
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