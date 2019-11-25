Авто
ИнтерфаксПравительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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с чего всё началось
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).Коммерсантъвчера в 17:44
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Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что в ее стране Белоруссию больше не будут называть «Белой Россией».
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Депутат одного из сельских поселений Марий Эл насмерть сбил подростка в Волжском районе республики, сообщает СКР по региону.
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Фигурное катание
Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет
Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей
Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в честь Дня матери сделала Кристине Орбакайте макияж
Алла Пугачева последовала примеру других звезд, поздравляющих своих родных с Днем матери, и сделала макияж Кристине Орбакайте.
Здоровье
Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D
Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Политика
Порошенко рассказал об обещании Джулиани
Экс-президент Украины Петр Порошенко поведал о всех обещаниях, которые ему давал адвокат американского президента Руди Джулиани во время их встреч.
Общество
Twitter заблокировал российский аккаунт «Хорошие новости»
Авторы канала «Хорошие новости» сообщили о блокировке своего аккаунта в Twitter. Это произошло без объяснения причин.
Политика
Трамп отправил в отставку министра ВМС США
До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Обнаженная Анастасия Волочкова получила травму в ледяной купели
Анастасия Волочкова получила травму во время очередного купания в ледяной купели.
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
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Смартфон-флагман Huawei без сервисов Google начнут продавать в России
Ранее Huawei рассказала о планах развивать собственную экосистему приложений и сервисов, включающую магазин AppGallery и целый ряд решений, призванный облегчить разработчикам Android-программ их адаптацию для смартфонов "без Google".
Космос
Роскосмос может отложить пуск корабля «Прогресс МС-13» к МКС
Согласно опубликованной информации, специалисты Роскосмоса выявил замечания в подготовленном к запуску к МКС корабле «Прогресс МС-13».
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.