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ИнтерфаксИнтерфаксПравительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Ак Барсу»

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Новое уголовное дело завели на экс-министра строительства Ставрополья

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Когарлыцкого завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, в рамках которого он был задержан 6 ноября.
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Политика

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Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что в ее стране Белоруссию больше не будут называть «Белой Россией».
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Общество

В Киеве вандалы осквернили памятник писателю Шолом-Алейхему

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Происшествия

Пьяный депутат в Марий Эл насмерть сбил на машине подростка

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Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет

Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
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РИА Новости вчера в 23:11
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Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).
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Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D

Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
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Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

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Порошенко рассказал об обещании Джулиани

Экс-президент Украины Петр Порошенко поведал о всех обещаниях, которые ему давал адвокат американского президента Руди Джулиани во время их встреч.
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Twitter заблокировал российский аккаунт «Хорошие новости»

Авторы канала «Хорошие новости» сообщили о блокировке своего аккаунта в Twitter. Это произошло без объяснения причин.
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Трамп отправил в отставку министра ВМС США

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Обнаженная Анастасия Волочкова получила травму в ледяной купели

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