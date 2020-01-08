Общество

КоммерсантъКоммерсантъПравительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров

Правительство России установило правила маркировки духов и туалетной воды, шин и покрышек, товаров легкой промышленности, а также фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек. Четыре соответствующих постановления подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Духам и покрышкам выдадут метки. Правительство утвердило этапы и правила их маркировки

Фонтанка.Ру08:05

Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров

Коммерсантъ06:33

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Газета.Ru04:16

Утверждены новые правила маркировки парфюмерии и еще 3 товарных групп

Интерфакс - Россия05:18

Код доступа на прилавок

Российская газета05:06

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

РИА Новости04:19

В России утвержден порядок и правила маркировки различных групп товаров

ТАСС06:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи

РИА Новости 15:23
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-летний подросток скончался на месте.
Российская газета 03:44
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета 16:13
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 07:26
Общество

Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана

Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
РИА Новости 06:38
Происшествия

СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Телеканал 360° 03:10
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Известия 15:52
Происшествия

СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране

РБК 14:49
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

Rusturkey.com вчера в 22:30
Политика

Евросоюз ужесточил безвизовый въезд для граждан Украины

Евросоюз после долгих сопротивлений все же предоставил жителям Незалежной право безвизового въезда на 90 дней в качестве туристов.
Политическая Экспертиза вчера в 13:18
Общество

Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего.
ТАСС 15:46
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Общество

Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Газета.Ru 15:31
Политика

Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за осуждения националистов

Посла Польши Бартоша Цихоцки вызывали в Министерство иностранных дел Украины из-за осуждения героизации украинских националистов.
РИА Новости 13:51
Футбол

«Челси» сделал предложение по полузащитнику «Бенфики» Жедсону Фернандешу

«Челси» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщают английские СМИ.
Sport24.ru 15:20
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 06 января в 08:18
Авто

Современные моторные масла могут сломать двигатель

Мой Брянск 12:03
Кино

«Холоп» стал самой кассовой комедией в России

ToDay News Ufa 10:10
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Гаджеты

CES 2020: OLED-телевизор Panasonic HZ2000 — первый в мире ТВ с поддержкой режима Filmmaker Mode

3DNews вчера в 07:49
Финансы

Курс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
RT на русском 12:58
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года, заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.
Мой Брянск вчера в 06:46
Армия и оружие

Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер

Lenta.ru 14:13
Футбол

«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

Вести.Ru 16:15
Происшествия

В Новосибирской области горит торговый комплекс

В Новосибирской области горит торговый комплекс, 8 января сообщается на сайте регионального МЧС.
Красная весна 01:20
Политика

Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
РБК 16:03
Армия и оружие

РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как планируется, будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году.
RT на русском 05 января в 07:16
Кино

Киану Ривз попал в псевдотрейлер «Звездных войн». Ролик оценили выше, чем последний эпизод саги

Канадский актер Киану Ривз получил роль рыцаря-джедая и появился в трейлере к новому эпизоду «Звездных войн».
Телеканал 360° 15:44
Футбол

«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Чемпионат 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное