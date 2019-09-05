Транспорт
РБКПравительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
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с чего всё началось
Правительство утвердило последний элемент, который позволит работать новому «суперсервису» по дистанционному оформлению ДТП.РБКвчера в 23:00
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Политика
Путин пообещал пригласить лидеров G7 на саммит в России
Следующий саммит «Большой восьмерки» стоит провести в России, как это было намечено, его отложили партнеры, а не мы, заявил российский президент Владимир Путин.
Московский Комсомолец 05:59
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Армия и оружие
Спецпосланник ООН заявил о возможности прекращения огня в Ливии
Кратковременное перемирие в Ливии свидетельствует о возможности полного прекращения огня.
Экономика сегодня 04:46
Политика
Медведчук обсудил с Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
ТАСС 07:22
Происшествия
СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Газета.Ru 05:28
Футбол
Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана
Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
RT на русском 06:00
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM 03 сентября в 11:30
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Политика
Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:17
Культура
Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун
В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
Фонтанка.Ру 04:46
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием.
РИА Новости 06:31
Политика
Путин заявил о праве молодежи на протесты
Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Общество
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Экономика
Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока
Речь идет об 1 млрд долларов Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока.
Аргументы и Факты 06:15
Экономика
ВТБ в январе-июле сократил чистую прибыль по МСФО на 14%
ВТБ в январе-июле 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 97,3 миллиарда рублей, сообщает банк.
ПРАЙМ 07:20
Общество
Жителя Марий Эл оштрафовали за богослужение на огороде
Как сообщает сайт республиканской прокуратуры 5 сентября, жителя города Козьмодемьянска оштрафовали за использование приусадебного участка и расположенного на нём дома в качестве «культового объекта для совершения богослужений и церемоний религиозной группой Евангельских христиан баптистов».
Фонтанка.Ру 07:26
Экономика
«Газпром» и «Роснефть» вошли в число богатейших компаний Европы
Всего участники рейтинга Moody`s из Европы, Ближнего Востока и Африки в 2018 году нарастили запасы ликвидности на 15%, до €1,1 трлн.
РБК 01:00
Общество
Конструктора оружия Калашникова увековечили на памятной монете
Центробанк РФ с 5 сентября выпускает в обращение памятную монету из драгоценного металла в честь 100-летия конструктора оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, сообщается на сайте регулятора.
REGNUM 03:13
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Космос
Уральские военные вылетели встречать робота Фёдора из космоса
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, военнослужащие приступили к обеспечению посадки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Skybot-850 «Фёдор».
Областная газета вчера в 01:29
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:22
Технологии
В Интернет попала база данных 400 млн пользователей Facebook
В Интернет попали номера телефонов более 419 млн пользователей соцсети Facebook. База данных находилась на незащищенном сервере.
Мойка78 01:41