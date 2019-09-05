Транспорт

РБКРБКПравительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
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с чего всё началось

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

Правительство утвердило последний элемент, который позволит работать новому «суперсервису» по дистанционному оформлению ДТП.
РБКвчера в 23:00

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«Меньше бумажной волокиты»: названы плюсы оформления ДТП со смартфона

Телеканал 360°04:21

РБК: правительство утвердило правила оформления ДТП с мобильного

Коммерсантъ03:05

В России утвердили правила для оформления ДТП со смартфона

РЕН ТВвчера в 23:29

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

Эхо Москвы01:16

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Известия00:26

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона, сообщили СМИ

РИА Новости03:01

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

РБКвчера в 23:00
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Политика

Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
Происшествия

В школьной столовой в Липецкой области нашли червей в рисе

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в рисе, предназначенном для детского питания, обнаружили червей.
Интерфакс 06:45
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Экономика

Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий

В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Политика

В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме

Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
RT на русском 07:36
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Происшествия

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Гаджеты

Ноутбук Acer Swift 5 стал самым легким в мире

Компания Acer в рамках выставки IFA 2019 представила серию новых ноутбуков Swift 5.
Дни24 вчера в 10:56
Футбол

Более 60 тысяч человек посетили фестиваль «Мир футбола»

Всего за 3 дня «Мир футбола» посетили более 60 000 гостей, что в 4 раза больше обычной посещаемости одного из центральных парков Москвы по выходным.
Матч ТВ 08:43
Культура

AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Происшествия

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
ТК Звезда 03 сентября в 07:55
Экономика

НОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»

РБК 05:04
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Экономика

В Минфине выступили против запрета продажи алкоголя до 21 года

Минфин не согласен с Минздравом и считает, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года не даст положительного эффекта.
РБК 08:54
Происшествия

В Великобритании утечка джина из цистерны вызвала многочасовую пробку

РИА Новости 06:41
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Авто

Ford представит новый кроссовер Puma в ТОПовой версии Titanium X

Чтобы еще сильнее выделить Titanium X от остальных версий модели, кроссовер имеет несколько глянцевых черных внешних и хромированных элементов на фальшрадиаторной решетке и ободках противотуманных фар, и боковых юбках.
CarsWeek.ru 08:14
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Общество

Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Общество

В России могут перестать готовить токарей и фрезеровщиков

"Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом России и Минпросвещения России", — отметили в ведомстве.
РИА Новости 07:37
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Общество

Названы темы итогового сочинения для 11-классников

Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Культура

Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса»

Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.
VSE42.RU 04:49
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
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