Экономика

РБКРБКПравительство утвердило правила предоставления субсидий аэропортам

Российские аэропорты могут начать подачу заявок на получение господдержки, правила предоставления субсидий утверждены правительством. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Правительство утвердило правила предоставления субсидий аэропортам

РБК04:42

Росавиация готова приступить к рассмотрению заявок аэропортов на субсидии

РИА Новости05:13

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам

ТАСС02:01

Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов

Коммерсантъ03:10

Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов

Российская газета02:25

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам

Известия03:45

Правительство утвердило правила предоставления субсидий аэропортам

РЕН ТВ02:00
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Происшествия

Ростехнадзор: Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка экспертов

Российская газета 07:19
Армия и оружие

Народная милиция ЛНР переведена в режим постоянной боевой готовности

Народная милиция Луганской Народной Республики переведена в режим постоянной боевой готовности.
Народные новости 05:42
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Общество

Появились фото крестного хода в Макарье и Бобино

Сегодня в соцсетях появились фото участников Великорецкого крестного хода, которые уже успели дойти не только до Макарья, но и до Бобино.
Newsler.ru 05:35
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Политика

В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов

МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
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Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
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Армия и оружие

Стало известно количество участников Парада Победы в Самаре

СОВА вчера в 07:13
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
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Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Интерфакс 04:28
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Хоккей

«Магнитка» обменяла Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека

«Металлург» обменял форварда Илью Каблукова и права на защитника Алексея Береглазова в «Авангард».
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Политика

Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами

С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия 07:17
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Политика

Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя

«Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:52
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму

Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
RT на русском вчера в 11:38
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Общество

Шапошников заявил о готовности к проверке его декларации Мосгордумой

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в четверг, 4 июня, заявил, что не против проведения проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
Известия 07:30
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Политика

Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил 3 июня депутатский запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина (копия есть у РБК).
РБК 07:30
Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
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Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Plus получит 50-кратный зум

3DNews вчера в 06:57
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Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru вчера в 01:19
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Футбол

ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков

В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).
ГЛАС.RU 07:10
Футбол

Семин прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»

ProstoProSport 04:59
Общество

Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта 4 июня

Число заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса в Тульской области выросло до 4 293.
Тульская пресса 04:50
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Общество

«Газпром нефть» направила в Норильск спасателей после поручения Путина

Аварийно-спасательный отряд «Газпром нефти» вылетел в Норильск для участия в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщил РБК представитель компании.
РБК 07:48
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира вернулась к тренировкам в зале после изоляции

Lenta.ru 07:56
Происшествия

Оползень унес в море жилой поселок

Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
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Общество

Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
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Внедорожник Toyota Fortuner обновился

Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
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Политика

Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
РИА Новости 06:57
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Правительство Ливии вернуло контроль над Триполи

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Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

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