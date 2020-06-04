Экономика
РБКПравительство утвердило правила предоставления субсидий аэропортам
Российские аэропорты могут начать подачу заявок на получение господдержки, правила предоставления субсидий утверждены правительством. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Политика
В Польше усомнились в надежности партнерства с США
Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится.
Взгляд.ру 02 июня в 11:36
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания
Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений.
Тарантас Ньюс 02 июня в 23:51
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости 02 июня в 16:30
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Общество
Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов
В Кемеровской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, принимать подопечных смогут детские сады, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 4 июня.
Известия 08:52
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Общество
Северодвинск закроют на карантин
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС 07:45
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Происшествия
В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей
В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета 08:56
Здоровье
Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках
Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, заявили в Роспотребнадзоре.
РБК 08:05
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес
Миронов вступился за Собянина после пародии Галкина
Культуромания 02 июня в 09:08
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Общество
Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38
Общество
Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня
Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
Политика
Путин назначил нового замглавы МЧС РФ
Президент России Владимир Путин назначил Виктора Ничипорчука заместителем главы МЧС РФ.
Компания 08:42
Технологии
Эксперт назвал признаки прослушки телефона
О прослушке может свидетельствовать наличие на устройстве приложений, которые не устанавливал владелец.
Инвест-Форсайт 09:23
Общество
В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи
Российская газета 07:49
Политика
ЦИК запретил журналистам наблюдать за подсчетом голосов на референдуме
Референдум пройдет 1 июля, и на нем журналисты не смогут проверять рассортированные в стопки бюллетени.
RuNews24.ru 09:25
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
Жара выше 30 градусов может прийти в Москву на следующей неделе
Температура воздуха в Москве может подняться до 31 градуса тепла 10 июня.
ТАСС 07:32
Шоу-бизнес
«Рабочая сторона»: Асмус показала фото сочных ягодиц
«Рабочая сторона», — написала в подписи к публикации Асмус. Фанаты мгновенно отреагировали на пост знаменитости.
Московский Комсомолец 06:08
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
Общество
Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»
Уточнена цена российского новейшего беспилотника "Охотник". Об этом сообщили журналисты из "Известий".
Piter.tv 02:02
Здоровье
Иван Залогин: приемы в стоматологии пока не начались
Один из вопросов касался возобновления плановых приемом в поликлиниках стоматологии.
Орловское информбюро 05:55
Политика
Суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Киев, 4 июня 2020, 14:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение, согласно которому экс-президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 4 июня издание «Украинские новости».
REGNUM 07:54
Космос
Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 13:37
Происшествия
Мать погибшего на учениях срочника отсудила у Минобороны 4 млн рублей
Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны выплатить 4 млн руб. компенсации морального вреда матери солдата-срочника Андрея Виттиха, погибшего на учениях под танковым обстрелом.
Коммерсантъ 09:02