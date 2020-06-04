Российские аэропорты могут начать подачу заявок на получение господдержки, правила предоставления субсидий утверждены правительством. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Авто Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений. 40

Общество Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме. 878

Общество Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов В Кемеровской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, принимать подопечных смогут детские сады, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 4 июня. 2

Общество В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня. 235

Общество Северодвинск закроют на карантин Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях. 52

Происшествия В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства. 9

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 831

Общество Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг". 257

Общество Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания. 33

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 2,4K

Политика Путин назначил нового замглавы МЧС РФ Президент России Владимир Путин назначил Виктора Ничипорчука заместителем главы МЧС РФ.

Технологии Эксперт назвал признаки прослушки телефона О прослушке может свидетельствовать наличие на устройстве приложений, которые не устанавливал владелец. 258

Политика ЦИК запретил журналистам наблюдать за подсчетом голосов на референдуме Референдум пройдет 1 июля, и на нем журналисты не смогут проверять рассортированные в стопки бюллетени.

Армия и оружие В России определили условия применения ядерного оружия Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия. 2K

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.

Общество Жара выше 30 градусов может прийти в Москву на следующей неделе Температура воздуха в Москве может подняться до 31 градуса тепла 10 июня.