Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам для поддержания стабильности их работы в условиях распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Общество Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не было переполненности парков и скверов после разрешения прогулок.

Общество СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках. 3,2K

Общество Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме. 1,7K

Общество В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 322

Общество Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 1,9K

Армия и оружие SANA: ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама Средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе города Масьяф в провинции Хама.

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 306

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ. 1,3K

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 651

Фигурное катание Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус.

Происшествия Установлен подозреваемый в похищении британки из отеля в Португалии Похищение трехлетней британки Мадлен Макканн из гостиничного номера в Португалии произошло в 2007 году.