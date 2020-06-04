Экономика
РБКПравительство утвердило правила предоставления субсидий аэропортам
Российские аэропорты могут начать подачу заявок на получение господдержки, правила предоставления субсидий утверждены правительством. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Политика
Заявление главы Пентагона в связи с погромами в США рассердило Трампа
Глава Пентагона Марк Эспер находится в «шатком положении», Белый дом недоволен его заявлениями в связи с погромами в США, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 20:57
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Экономика
Россия оправится от коронавируса только через 2-3 года
Восстановление экономики России до докризисного уровня затянется на 2-3 года, считает гендиректор и владелец AEON Corporation Роман Троценко.
Капитал страны 08:50
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Происшествия
Найденная в Брянске семилетняя девочка весила девять килограммов
Российская газета 05:08
Общество
Попова призвала создать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
Авто
Toyota представил обновленный пикап Toyota Hilux
Вместе с Toyota Fortuner в Таиланде дебютировал и обновленный пикап Hilux.
Автоновости дня 02:08
Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
Политика
Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
«По имеющейся информации, именно руководство предприятия во главе с Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО «НТЭК» в заявках на финансирование капремонта резервуаров», — утверждает депутат в запросе.
РБК 07:30
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
Северодвинск закроют на карантин
"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:45
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру вчера в 07:51
Происшествия
Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции
Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
РИА Новости 06:57
Единоборства
Немков оценил шансы Емельяненко и Исмаилова на победу
Российский спортсмен Вадим Немков рассказал о шансах Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова на победу в их очном бою.
ProstoProSport 08:44
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, грозы и дождя.
RT на русском 08:54
Армия и оружие
Огонь из Т-72Б3: танкисты выполнили стрельбы в Воронежской области
Танкисты Висленской мотострелковой дивизии выполнили первые практические стрельбы на полигоне Погоново в Воронежской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
ТК Звезда 08:56
Политика
«Деоккупацию» Крыма обсудит в Берлине делегация Украины
Как сообщает ToDay News Ufa, со ссылкой на ведомство, Министр иностранных дел и глава Офиса президента Украины встречаются с главой МИД ФРГ Хайко Маасом советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер для того, чтобы детально обсудить ситуацию и возможность гуманитарной помощи востоку Украины.
ToDay News Ufa 02 июня в 22:49
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Происшествия
На чиновников нижегородского минспорта завели уголовное дело
Уголовное дело заведено по ст. 286 УК РФ (превышение должностными полномочиями).
Правда ПФО 07:47
Футбол
Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы
Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.
РИА Новости 08:07
Происшествия
Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Происшествия
В Чечне пострадали от урагана 11 человек
Пострадали 11 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
REGNUM 01:42
Авто
JAC раскрыл российскую комплектацию электромобиля JAC iEV7S
Компания JAC Motors раскрыла комплектацию компактного электромобиля JAC iEV7S для российского рынка.
Автостат 05:39
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года
Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59