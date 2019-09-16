Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
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с чего всё началось
Как отмечается в материалах на сайте Минфина, право на компенсацию до 450 тысяч рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.РИА Новости10:51
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Анна Седокова пожаловалась на острые приступы крапивницы
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Пьяный житель Твери выкинул плачущего младенца с четвёртого этажа
В Твери пьяный мужчина выбросил внука своей сожительницы с балкона четвёртого этажа. Его раздражало, что мальчик плакал.
Life.ru 10:22
Армия и оружие
В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»
Отмечается, что тайная пещера была и еще укрытием для боевиков. Сирийские военные нашли в ней их оружие и элементы экипировки.
Известия 23:26
Политика
В России предложили изменить правила ухода в отпуск
Россиянам предложили предоставить возможность уходить в отпуск по новым правилам — например, подавать заявление в электронной форме.
РИА Новости 19:20
Политика
Захарова высмеяла сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предвыборными "фантастическими историями" сообщения американских СМИ о том, что российские дипломаты в зданиях посольств РФ в Мэриленде и Нью-Йорке тайно "хакнули" и использовали оборудование ФБР для слежки и получения секретной информации.
Газета.Ru 16:31
Авто
ВИП-гараж: изучаем, на каких автомобилях ездят депутаты гордумы Екатеринбурга
Сегодня изучим, какие автомобили стоят в гаражах депутатов городской думы Екатеринбурга. Всего у 36 народных избранников есть 51 автомобиль.
Екатеринбург Онлайн 22:30
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Эксперты рассказали о пользе ежедневного употребления авокадо
OAnews 14 сентября в 23:11
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru 22:34
Общество
Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября
РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.
РИАМО 06:23
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Кино
Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat
О старте съемок новой экранизации популярного файтинга Mortal Kombat официально объявил сценарист картины Грег Руссо.
Ferra 08:18
Общество
«Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России
Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.
Газета.Ru 23:25
Общество
Названы города, в которые стремится переехать молодежь
Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Российская газета 20:15
Происшествия
В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача
Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" (ч. 1 ст. 131 УК РФ).
Интерфакс 23:30
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Политика
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.
Известия 22:59
Гаджеты
Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами
Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами, причем на старте продаж она предлагает несколько моделей, в числе которых и самые доступные по цене от 12 500 рублей в эквиваленте.
Газета DAILY 16:35
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 исполнил фигуры высшего пилотажа
Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали консультации о поставках Су-57 и Су-35 Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 показали свои возможности в небе над Стамбулом, передает агентство Anadolu.
Аргументы и Факты вчера в 16:48
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 22:38
Футбол
Клопп объяснил слова агента об уходе из «Ливерпуля» из-за плохой погоды
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о словах своего агента Марка Косицке, заявившего, что специалист может уйти из клуба из-за плохой погоды в Англии.
Газета.Ru 17:46
Хоккей
Двоих хоккеистов пожизненно дисквалифицировали за драку в Новосибирске
ГТРК Новосибирск 21:28
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Шоу-бизнес
Ксении Собчак подарили сертификат на роды
К подарку телеведущая отнеслась с юмором, назвав его самым остроумным на данный момент.
Wday.ru 09:34
Армия и оружие
Комиссия выявила в 59-й бригаде ВСУ в Донбассе пять наркоманов
ИА Новороссия 08:24
Технологии
Сайт Росстата подвергся DDOS-атаке
Новый сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, сообщает РИА Новости.
Национальная служба новостей 07:19
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда 08:50
Авто
Toyota презентовала новые компактвэны Daihatsu Sigra и Toyota Calya
В Индонезии провели официальный показ обновленных компактвэнов под названиями Toyota Calya и Daihatsu Sigra, которые могут похвалиться переосмысленным внешним обликом и интерьером, кроме того, у них расширился список технических возможностей.
Pnzdrive 23:21