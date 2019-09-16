с чего всё началось

Происшествия Пьяный житель Твери выкинул плачущего младенца с четвёртого этажа В Твери пьяный мужчина выбросил внука своей сожительницы с балкона четвёртого этажа. Его раздражало, что мальчик плакал.

Армия и оружие В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок» Отмечается, что тайная пещера была и еще укрытием для боевиков. Сирийские военные нашли в ней их оружие и элементы экипировки.

Политика В России предложили изменить правила ухода в отпуск Россиянам предложили предоставить возможность уходить в отпуск по новым правилам — например, подавать заявление в электронной форме.

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Авто ВИП-гараж: изучаем, на каких автомобилях ездят депутаты гордумы Екатеринбурга Сегодня изучим, какие автомобили стоят в гаражах депутатов городской думы Екатеринбурга. Всего у 36 народных избранников есть 51 автомобиль.

Общество Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Кино Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat О старте съемок новой экранизации популярного файтинга Mortal Kombat официально объявил сценарист картины Грег Руссо.

Общество «Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.

Общество Названы города, в которые стремится переехать молодежь Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.

Происшествия В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" (ч. 1 ст. 131 УК РФ).

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Политика В небе над Стамбулом российский Су-35 исполнил фигуры высшего пилотажа Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали консультации о поставках Су-57 и Су-35 Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 показали свои возможности в небе над Стамбулом, передает агентство Anadolu.

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Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Шоу-бизнес Ксении Собчак подарили сертификат на роды К подарку телеведущая отнеслась с юмором, назвав его самым остроумным на данный момент.

Технологии Сайт Росстата подвергся DDOS-атаке Новый сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.