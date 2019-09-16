Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
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с чего всё началось
Как отмечается в материалах на сайте Минфина, право на компенсацию до 450 тысяч рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.РИА Новости10:51
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Политика
Владимир Жириновский назвал вариант «достойного конца Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале назвал единственный способ остановить "американизацию" Украины.
Радио Sputnik вчера в 09:14
Театры
Евгений Марчелли поставит спектакль в Театре Наций
После ухода из Волковского Евгений Жозефович активно ставит спектакли в московских театрах: в декабре 2019 года в «Сатириконе» должна пройти премьера его спектакля «Шутники», а весной 2020 года он начнет репетировать спектакль «Дачники» в театре имени Ермоловой.
Ярновости 05:15
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Политика
Белоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией
Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.
Газета.Ru 13:13
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Наука
Раскрыт механизм метастазирования рака молочной железы в мозг
МКБ-11 14 сентября в 07:44
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Здоровье
Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
На этой неделе количество пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс, по прогнозам врачей, может вырасти на 30%.
Известия 19:36
Политика
Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»
Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.
RT на русском 18:15
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Авто
Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style
Фастбек Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style с ценником от 2 639 900 рублей.
Tvoe-avto.com 14:09
Политика
США предрекли возвращение Крыма Украине
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» заявил, что Крым вернется в состав Украины.
Lenta.ru 05:14
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году
Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости 01:28
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings вчера в 09:48
Происшествия
Воронежский штаб Навального лишился координатора
Координатор воронежского штаба российского оппозиционера Алексея Навального Павел Смирнов покинул организацию.
Время Воронежа 11:20
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт 12:04
Общество
Сквер Ангелов открыли в Кемерово на месте ТЦ «Зимняя вишня»
В Кемерово на месте снесенного ТЦ «Зимняя вишня» открыли сквер Ангелов.
Сусанин вчера в 02:00
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru 14 сентября в 19:01
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Гаджеты
Смартфон Google Pixel 4 XL 5G заметили в Сети
В Сети заметили смартфон Google Pixel 4 XL 5G. Устройство появилось в базе данных известного во всем мире бенчмарка GeekBench.
Актуальные Новости 07:53
Финансы
Греция подала заявку на досрочное погашение части кредита МВФ
"Сегодня Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита, предоставленного стране МВФ", - написал он.
ТАСС 15:12
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Происшествия
В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.
Известия 18:27
Игры
В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru вчера в 11:05
Экономика
ЦБ: демография продолжит сдерживать экономический рост до 2022 года
Демографическая ситуация продолжит сдерживать экономический рост в 2020–2022 годах, говорится в докладе (.pdf) Банка России.
Коммерсантъ 12:47