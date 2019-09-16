с чего всё началось

Политика Владимир Жириновский назвал вариант «достойного конца Украины» Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале назвал единственный способ остановить "американизацию" Украины.

Театры Евгений Марчелли поставит спектакль в Театре Наций После ухода из Волковского Евгений Жозефович активно ставит спектакли в московских театрах: в декабре 2019 года в «Сатириконе» должна пройти премьера его спектакля «Шутники», а весной 2020 года он начнет репетировать спектакль «Дачники» в театре имени Ермоловой.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.

Политика Белоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.

Происшествия В Томске автобус с пассажирами врезался в столб Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Здоровье Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы» На этой неделе количество пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс, по прогнозам врачей, может вырасти на 30%.

Политика Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже» Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.

Общество Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style Фастбек Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style с ценником от 2 639 900 рублей.

Политика США предрекли возвращение Крыма Украине Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» заявил, что Крым вернется в состав Украины.

Авто Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.

Происшествия Воронежский штаб Навального лишился координатора Координатор воронежского штаба российского оппозиционера Алексея Навального Павел Смирнов покинул организацию.

Армия и оружие Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Гаджеты Смартфон Google Pixel 4 XL 5G заметили в Сети В Сети заметили смартфон Google Pixel 4 XL 5G. Устройство появилось в базе данных известного во всем мире бенчмарка GeekBench.

Финансы Греция подала заявку на досрочное погашение части кредита МВФ "Сегодня Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита, предоставленного стране МВФ", - написал он.

Происшествия В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.