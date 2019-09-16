с чего всё началось

Происшествия В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" (ч. 1 ст. 131 УК РФ).

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

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Происшествия Bloomberg: обвиняемый США в крупнейшей краже данных россиянин готов признать вину Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Тогда же он впервые предстал перед судом, где отрицал вину.

Армия и оружие Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды «Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.

Общество «Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.

Политика Путин: Россия рассчитывает на вывод войск США из Сирии Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле рассчитывают на решение главы США Дональда Трампа вывести военных из Сирии.

Экономика Торговая война довела Китай до распродажи имущества Сильнее всего в этом году распродажа активов происходит в США — 26 миллиардов долларов с начала года.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

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Политика Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400 Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Экономика Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей «Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».

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Общество Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.

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Происшествия В Канаде неизвестные открыли стрельбу из автомобиля Инцидент произошел в понедельник около 19:00 по местному времени. Неизвестные открыли огонь на ходу из белого внедорожника.

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