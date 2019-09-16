Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
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с чего всё началось
Как отмечается в материалах на сайте Минфина, право на компенсацию до 450 тысяч рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.РИА Новости10:51
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Политика
Канделаки раскритиковала оскорбившую жителей Тулуна экс-чиновницу
Телеведущая Тина Канделаки усомнилась в искренности извинений экс-главы пресс-службы иркутского губернатора Ирины Алашкевич перед жителями Тулуна.
РИА Новости 10:20
Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе ветклиники о кастрации неверных мужей
Управление ФАС по Санкт-Петербургу выявило нарушения в рекламе ветклиники, которая якобы предлагала по кастрации неверных мужей.
Газета.Ru 11:01
Кино
На фестивале «Пилот» ивановцы увидят 17 новых сериалов
В рамках второго российского фестиваля телесериалов «Пилот», который пройдет в Иванове с 20 по 22 сентября, жители и гости города смогут увидеть 17 пилотных серий новых телесериалов до их премьеры.
IvanovoNews 03:04
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Кино
Умер артист «Ленкома» Юрий Колычев
ТАСС 07:00
Шоу-бизнес
Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк
Продюсер Андрей Радин, который первым рассказал, что у актрисы опухоль головного мозга, сообщил, что семья Заворотнюк попросила не комментировать ее состояние.
АБН 11:52
Политика
Путин подытожил переговоры с Эрдоганом
Газета.Ru 11:57
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
США обвинили Иран в атаках на объекты Saudi Aramco
Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter обвинил власти Ирана в организации атак на нефтяные объекты саудовской Saudi Aramco.
Rambler News Service вчера в 02:36
Политика
Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала
Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.
Lenta.ru 11:20
Политика
Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.
Коммерсантъ 11:55
Футбол
На ремонт трибуны стадиона «Олимп-2» в Ростове потратят 226 млн рублей
В Ростове-на-Дону на капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2» потратят более 226 млн рублей.
Блокнот Ростов-на-Дону 07:31
Футбол
Федун не принял отставку Кононова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
Metaratings 10:00
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Здоровье
«Рак мозга может развиться за два месяца». Уральский нейрохирург — о болезни Анастасии Заворотнюк
Вся страна обсуждает тяжелую болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк.
Екатеринбург Онлайн 08:05
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).
Газета.Ru 09:04
Происшествия
Суд в Краснодаре приговорил трех мужчин за похищение «невесты»
Ленинский районный суд Краснодара приговорил трех мужчин к лишению свободы сроком от шести до восьми лет за похищение женщины.
РБК 12:12
Футбол
Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за английской погоды
Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косике предположил, что английский климат может повлиять на переговоры о продлении контракта.
Матч ТВ 11:51
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на Saudi Aramco
Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что дефицит на рынке нефти, который, возможно, возникнет после ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт за счет мировых коммерческих нефтяных запасов.
ТК Звезда 06:14
Авто
Kia Stinger получил богатую комплектацию в РФ
Дилеры KIA в России начали продажи спортивных фастбеков KIA Stinger в новой комплектации Style.
Автоновости дня 09:33
Политика
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
Аргументы недели 07:02
Армия и оружие
Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что логика стратегического сдерживания США сейчас вновь актуальна.
Политика Сегодня 11:57