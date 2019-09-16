с чего всё началось

Политика Канделаки раскритиковала оскорбившую жителей Тулуна экс-чиновницу Телеведущая Тина Канделаки усомнилась в искренности извинений экс-главы пресс-службы иркутского губернатора Ирины Алашкевич перед жителями Тулуна.

Общество ФАС нашла нарушения в рекламе ветклиники о кастрации неверных мужей Управление ФАС по Санкт-Петербургу выявило нарушения в рекламе ветклиники, которая якобы предлагала по кастрации неверных мужей.

Кино На фестивале «Пилот» ивановцы увидят 17 новых сериалов В рамках второго российского фестиваля телесериалов «Пилот», который пройдет в Иванове с 20 по 22 сентября, жители и гости города смогут увидеть 17 пилотных серий новых телесериалов до их премьеры.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Шоу-бизнес Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк Продюсер Андрей Радин, который первым рассказал, что у актрисы опухоль головного мозга, сообщил, что семья Заворотнюк попросила не комментировать ее состояние.

Политика В правительстве Крыма поддержали двойное название республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Политика США обвинили Иран в атаках на объекты Saudi Aramco Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter обвинил власти Ирана в организации атак на нефтяные объекты саудовской Saudi Aramco.

Политика Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.

Политика Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.

Футбол Федун не принял отставку Кононова Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Происшествия Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).

Происшествия Суд в Краснодаре приговорил трех мужчин за похищение «невесты» Ленинский районный суд Краснодара приговорил трех мужчин к лишению свободы сроком от шести до восьми лет за похищение женщины.

Футбол Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за английской погоды Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косике предположил, что английский климат может повлиять на переговоры о продлении контракта.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Энергетика Новак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на Saudi Aramco Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что дефицит на рынке нефти, который, возможно, возникнет после ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт за счет мировых коммерческих нефтяных запасов.

Авто Kia Stinger получил богатую комплектацию в РФ Дилеры KIA в России начали продажи спортивных фастбеков KIA Stinger в новой комплектации Style.

Политика Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.