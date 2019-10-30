Общество
Российская газетаГде тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
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СМИ показали характеристику КГБ на Путина
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Apple призывает владельцев iPhone 5 обновиться до iOS 10.3.4
Речь идет о смартфоне iPhone 5. Его владельцев купертиновцы призывают обновить до iOS 10.3.4. Притом сделать это необходимо до 3 ноября.
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Неудаляемый троян заразил более 45 тысяч Android-устройств
Новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android заразил более 45 тысяч устройств.
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Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
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Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.
Общество
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По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Хоккей
«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ
Футбол
«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги
"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
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Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Политика
Министр юстиции Японии ушёл в отставку на фоне скандала
Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал прошение об отставке на фоне появившихся в СМИ обвинений в нарушении им и его супругой законодательства.
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в самолёте на Дальнем Востоке
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Глава России сомневается в силах главы Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог президента Украины Владимира Зеленского с националистами.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Происшествия
В Бурятии загорелся торговый центр
По данным «Восток Телеинформ», загорелся торговый центр «Николаевский» неподалеку от Улан-Удэ.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Гаджеты
Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen
В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Экономика
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
Кино
Появились первые отзывы критиков о сериале «Видеть» с Джейсоном Момоа
Результатом совместной работы режиссера Френсиса Лоуренса, известного по трилогии «Голодные игры», и Джейсона Момоа, который является любимцем публики благодаря фильму «Аквамен», должно было стать шоу, способное затмить «Игру престолов», но критики не оценили сериал «Видеть».
Авто
Skoda рассказала о новой Octavia
Новый Skoda Octavia оснащен современными двигателями TDI и TSI с повышенной эффективностью, что благодаря значительно улучшенной аэродинамике, меньшему расходу топлива и выбросам загрязняющих веществ.