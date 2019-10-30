Общество

Российская газетаРоссийская газетаГде тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
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В Москве тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут не более чем на 5%

РБК21:26

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Интерфакс11:16

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ru10:19

Правительство предупредило россиян о росте платы за услуги ЖКХ в 2020 году

Известия10:35

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новости10:30

Стало известно, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Телеканал 360°10:40

Услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года подорожают не более чем на 5%

ТАСС10:10
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Новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android заразил более 45 тысяч устройств.
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Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
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Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru 19:28
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«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ

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«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
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Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
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Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
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Политика

Министр юстиции Японии ушёл в отставку на фоне скандала

Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал прошение об отставке на фоне появившихся в СМИ обвинений в нарушении им и его супругой законодательства.
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СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в самолёте на Дальнем Востоке

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.
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Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

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Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Глава России сомневается в силах главы Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог президента Украины Владимира Зеленского с националистами.
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
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В Бурятии загорелся торговый центр

По данным «Восток Телеинформ», загорелся торговый центр «Николаевский» неподалеку от Улан-Удэ.
РБК 21:06
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
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Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen

В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.
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Человек погиб в ДТП с тремя самосвалами на Сахалине

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В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

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ФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
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Солдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера

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Новый Skoda Octavia оснащен современными двигателями TDI и TSI с повышенной эффективностью, что благодаря значительно улучшенной аэродинамике, меньшему расходу топлива и выбросам загрязняющих веществ.
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