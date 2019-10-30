Общество
Lenta.ruУтвержден рост тарифов ЖКХ в России
В Московской области рост составит 4,1 процента, в Санкт-Петербурге — не более чем на 3,8 процента. Самое большое повышение тарифов ожидает жителей Чечни — там утвержден рост в размере 6,5 процента. В первом полугодии плата индексироваться не будет ни в одном из 83 субъектов, включенных в перечень.
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с чего всё началось
Больше всего тарифы ЖКХ в 2020 году подорожают в Чеченской республике (6,5%), Кабардино-Балкарской республике (5,4%) и Республике Дагестан (5,2%), самый низкий индекс роста платы за коммунальные услуги предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа, он составит 2,4%, Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства России.РИА Новостивчера в 22:16
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Определена верхняя планка роста платежей за коммунальные услуги в 2020 году
Слухи и Фактывчера в 10:16
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Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество
Большинство россиян усомнилось в наличии в РФ народного единства
По данным исследования, большинство россиян (68%) считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства.
Интерфакс 04:20
Здоровье
Число врачей сократилось в 54 регионах России
Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Газета.Ru 03:58
Единоборства
Владимир Кличко хочет возобновить карьеру
Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе украинец Владимир Кличко хочет возобновить карьеру.
Российская газета 04:39
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Общество
В Нью-Йорке решили запретить торговать фуа-гра
Штраф предусмотрен в размере двух тысяч долларов. По данным издания, фуа-гра подают примерно в тысяче ресторанов Нью-Йорка.
Говорит Москва 05:14
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Финансы
Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей
"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
Интерфакс 03:33
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Известия вчера в 12:20
Общество
«Роскосмос» запланировал осуществить пуск еще 29 ракет до конца года
Еще 29 пусков ракет космического назначения будет осуществлено до конца года.
Известия 05:01
Армия и оружие
«Азов» и «Нацкорпус» выполнили ультиматум Зеленского по Золотому: «Не хотим испытывать нервы», - заявление
Руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин заявил, что пока представители его организации останутся в Золотом для контроля за ситуацией, передает Российский Диалог.
Российский Диалог 05:00
Гаджеты
Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда
Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.
Коммерсантъ 01:59
Армия и оружие
Бельгийские летчики похвастались, что сопровождали российский Су-35
Бельгийские военные летчики сообщили в социальных сетях, что им удалось сопроводить в Балтийском регионе российские самолеты, в том числе «мощный» Су-35.
ФАН 29 октября в 14:58
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Газета.Ru 03:19
Происшествия
В Ростовской области полицейский ранил подростка
При преследовании автомобиля сотрудники полиции ранили 12-летнего подростка, сообщает официальный сайт УМВД по Ростовской области.
РБК 04:58
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Гаджеты
Старые iPhone могут прекратить работать с 3 ноября
Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
ToDay News Ufa 28 октября в 12:13
Общество
Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком
Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13
Политика
Большинство американцев не слышали о бомбардировках Югославии
Мнения, больше половины американских граждан не слышали о бомбардировках Югославии ВВС коалиции стран НАТО в период войны в Косове в 1999-м году.
Журналистская правда 03:25
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Экономика
Компания с Урала возглавила рейтинг самых быстрорастущих фирм России
Дочерняя структура ПАО «НОВАТЭК» — ООО «Яргео» (ЯНАО) — возглавила рейтинг самых быстрорастущих компаний России 2019 года.
URA.Ru 04:28
Транспорт
В 2019 году в Марий Эл отремонтировано 115 км автодорог по нацпроекту
Республика Марий Эл вошла в категорию регионов, дороги в которых в прошлом году менее всего соответствовали нормативам.
Московский Комсомолец в Марий Эл 02:56
Кино
Фильм «Заклятие» возглавил топ-5 лучших хорроров десятилетия
Фильм "Заклятие" режиссера Джеймса Вана определили на первое место пятерки лучших фильмов ужасов десятилетия.
VSE42.RU вчера в 23:57
Кино
HBO отказался от приквела «Игры престолов»
Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru 29 октября в 17:31
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе тыквы для здоровья 80% россиян
Известный российский диетолог смогла объяснить, почему тыкву нужно есть 80% россиян, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:08
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
Опубликовано и расписание поезда № 7 Санкт-Петербург - Севастополь, который будет следовать из северной столицы в город-герой 43 часа 25 минут, а обратно - 42 часа 25 минут.
Российская газета 04:24
Политика
Зеленский рассказал о расширении сотрудничества Украины с НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом.
Lenta.ru 05:24