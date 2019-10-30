Общество

Lenta.ruLenta.ruУтвержден рост тарифов ЖКХ в России

В Московской области рост составит 4,1 процента, в Санкт-Петербурге — не более чем на 3,8 процента. Самое большое повышение тарифов ожидает жителей Чечни — там утвержден рост в размере 6,5 процента. В первом полугодии плата индексироваться не будет ни в одном из 83 субъектов, включенных в перечень.
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с чего всё началось
Больше всего тарифы ЖКХ в 2020 году подорожают в Чеченской республике (6,5%), Кабардино-Балкарской республике (5,4%) и Республике Дагестан (5,2%), самый низкий индекс роста платы за коммунальные услуги предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа, он составит 2,4%, Это следует из распоряжения
, опубликованного на сайте правительства России.
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